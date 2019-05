Dopo la separazione fra Massimiliano Allegri [VIDEO] e la Juventus è iniziata subito la corsa al toto nomi per la sostituzione del tecnico livornese. I nomi che si sono fatti sono stati tanti, fra i più blasonati c'era quello del cinquantenne Didier Deschamps, ex giocatore nonché già allenatore del club bianconero.

Pubblicità

Pubblicità

Ma il francese è già impegnato con la sua nazionale, e pare che non voglia distaccarsi da essa almeno fino a contratto terminato. Pertanto Deschamps si è tirato fuori dalla contesa, dichiarando che sicuramente ha avuto molto piacere ad essere stato preso in considerazione ed essere stato accostato di nuovo ad un grande club come quello bianconero. Il francese ha dichiarato anche che il suo impegno è massimo per le qualificazioni di Euro 2020, e che non ha nessuna intenzione a distogliere l'impegno in questa fase molto importante.

Allegri, Agnelli e il sogno Guardiola

Chiusa la porta di Didier Deschamps, l'ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella dell'ex tecnico del Napoli e attuale del Chelsea Maurizio Sarri, impegnato nella finale di Europa League. Al di là dell'esito della finale contro l'Arsenal che si terrà il 29 maggio a Baku, il quotidiano Sun qualche giorno fa scriveva su un suo editoriale “Sarrivederci“. Sull'argomento Marcello Lippi, ha dichiarato che esiste già il sostituto di Allegri, ma il nome non si può fare in quanto sta terminando alcune competizioni.

Pubblicità

La figura tracciata dall'ex tecnico della nazionale e della Juventus è stata molto chiara: tutto farebbe pensare a Maurizio Sarri. Il suo posto al Chelsea sarebbe preso da Frank Lampard, idolo dei Blues e già calciatore.

Oltre a questi nomi, i più gettonati per sedere sulla panchina della Juventus sono José Mourinho, sponsorizzato da Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes, e Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham in attesa della finalissima di Champions League contro il Liverpool. Un altro nome che circola sempre più frequentemente è quello di Sinisa Mihajlovic, che sarebbe il "piano B" del presidente Andrea Agnelli.

Tra sogno e realtà su Pep Guardiola

Tra i tanti desideri in campo, c'è anche il nome dello spagnolo Pep Guardiola. La società inglese del Manchester City, di cui è allenatore, non ha alcuna intenzione di mandarlo via, anche perché assieme a lui hanno costruito un progetto ancora in essere. Proprio per questo la dirigenza inglese è pronta a blindarlo, con una forte proposta di rinnovo del contratto. Ma la Juventus sembra che abbia incontrato l'allenatore spagnolo a Milano.

Pubblicità

L'incontro si è tenuto presso Palazzo Parigi che è il quartier generale della società bianconera a Milano tra Fabio Paratici e lo stesso allenatore del club inglese. Che cosa si siano detti lo scopriremo a breve.