Uno dei punti di forza della Juventus è la programmazione del futuro. Gli altri top club di Serie A stanno cercando di colmare il gap che li separa dai campioni d’Italia, mentre il sodalizio di Andrea Agnelli continua a cercare rinforzi per dare un assalto più convincente alla Champions League.

A parlare del mercato in entrata ed in uscita dalla Juve e della situazione degli altri top club di Serie A è stato nelle scorse ore Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

Il mercato dei bianconeri

La Vecchia Signora, secondo il giornalista, continua a pensare in grande perché è ad un passo da Adrien Rabiot e sta trattando con l’Ajax per assicurarsi Matthijs de Ligt. Da qualche giorno, Fabio Paratici avrebbe raggiunto con Mino Raiola, agente del centrale difensivo, l’accordo economico, in base al quale l’olandese si legherà al club bianconero per un quinquennio con uno stipendio annuo di 12 milioni di euro, bonus compresi e con una clausola rescissoria di 150 milioni.

Nel mirino del ds non ci sono solo gli stranieri ma anche talenti italiani: “Paratici ha sempre in mano il suo foglietto nel quale ci sono i nomi di Chiesa e Zaniolo". L'attaccante della Fiorentina, prima che cambiasse la proprietà, avrebbe raggiunto l'accordo economico con la Juve. Quando i Della Valle hanno ceduto la società all'italo-americano Rocco Commisso, quest'ultimo ha deciso di trattenere a tutti i costi il figlio d'arte. La dirigenza della Continassa però non si arrende e aspetta di parlare con il padre- gente dell'esterno d'attacco.

Il Chief Football Officer è pure vigile su Zaniolo e per arrivare a lui starebbe cercando di offrire delle contropartite tecniche alla Roma, individuata in Mattia Perin. Il portiere, ex Genoa, dopo un anno trascorso all'ombra della Mole e di Szczesny, vorrebbe giocare da titolare e farebbe proprio al caso dei giallorossi che sono in cerca di un portiere. La Juventus deve cedere il secondo estremo difensore per fare spazio a Gianluigi Buffon che avrebbe deciso di chiudere la sua carriera in bianconero.

Altra contropartita tecnica, gradita ai capitolini, potrebbe essere Mandzukic anch'egli nella lista dei partenti dopo l'approdo di Sarri sulla panchina di Madama. Dzeko sarebbe ad un passo dall'Inter di Conte e il croato potrebbe essere il suo sostituto.

Le contromosse dell'Inter

L'Inter, secondo l'editorialista, dopo l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte, sta facendo un grande mercato perché ha già acquistato Lazaro, Godin e Sensi e sarebbe agli ultimi dettagli per Dzeko e Barella.

Ultimamente ha contattato Lukaku, ricevendo la sua disponibilità a trasferirsi a Milano. I 70 milioni richiesti dal Manchester United potrebbero essere ammortizzati, inserendo nell'affare Icardi che però sembrerebbe determinato a rimanere all'Inter