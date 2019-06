Il Calciomercato della Juventus si muove sul fronte rinnovi. La dirigenza bianconera negli ultimi giorni avrebbe trovato l’intesa con tre dei suoi giocatori più talentuosi. Il primo è Daniele Rugani, pupillo di Sarri, il secondo è Rodrigo Bentancur mentre il terzo è Moise Kean, il giovane attaccante che spera di poter giocare di più per far esplodere tutto il suo talento. Le trattative sono ormai quasi giunte in porto e curiosamente tutti stanno per firmare per rimanere a Torino fino al 2024.

Pubblicità

Pubblicità

Calciomercato Juventus: il rinnovo di Rugani è pronto

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo di contratto di Daniele Rugani con la Juventus. Il giocatore aveva rinnovato l’intesa con il club nei mesi scorsi, ma la trattativa è continuata e al vecchio accordo, con durata fino al 2023, sarà aggiunto un anno. Lo stipendio garantito al ventiquattrenne di Lucca sarà di 3 milioni di euro. La scelta non è casuale, questa è molto probabilmente la settimana dell’arrivo di Maurizio Sarri, il mentore di Rugani ai tempi dell’Empoli.

La Juventus rinnoverà i contratti di Rugani, Kean e Bentancur.

Con il probabile prossimo tecnico della Juve, il centrale ha spiccato il volo e ora spera ritrovandolo di avere maggiore spazio e poter crescere sempre di più, soprattutto in ottica Euro 2020. Il giocatore resterà così sotto la Mole a dispetto di alcuni rumors di mercato che lo hanno accostato alla Lazio come possibile contropartita per Sergej Milinkovic-Savic.

Kean-Juve: si aspetta solo il nuovo allenatore

Dopo Rugani toccherà a Kean che rischiava di diventare un piccolo caso nel calciomercato della Juventus.

Pubblicità

Il classe 2000 di Vercelli è corteggiato da più parti e qualcuno lo aveva accostato all’Inter come possibile contropartita nello scambio con Icardi. Alle voci però non è seguita nessuna mossa anche perché il giocatore vuole restare in bianconero ed è per questo che metterà la firma sul rinnovo fino al 2024 che gli frutterà due milioni di euro a stagione. Per ratificare l’accordo manca solo l’arrivo del nuovo allenatore. Mino Raiola, agente di Kean, da sempre vuole rassicurazioni sul futuro del suo assistito, vuole che giochi con una certa continuità per crescere, e quindi si aspetta l’arrivo di Sarri per capire come ha intenzione di gestire il gioiellino bianconero. Non dovrebbero però sorgere problemi.

Bentancur resta alla Juventus fino al 2024

E visto che, come recita il detto, non c’è due se tre, la Juventus ha pronto anche la terza intesa di rinnovo di contratto. In questo caso sarà Rodrigo Bentancur a prolungare la sua permanenza alla Juve fino al 2024 con uno stipendio da 2,5 milioni di euro a salire stagione dopo stagione. La mossa è volta ad anticipare alcune big del calcio europeo che avrebbero messo il centrocampista nel mirino, prima fra tutte l’Atletico Madrid di Simeone.

Pubblicità

Tra tante voci di acquisti, e altrettante di cessioni, stanno per arrivare tre certezze per il calciomercato della Juventus: i rinnovi di Rugani, Kean e Bentancur.