De Ligt e Koulibaly sono i due sogni del Calciomercato della Juventus per la difesa. Uno è giovane, talentuoso e ha già dimostrato di stare tra i grandi d’Europa. L’altro è ormai un numero uno del ruolo e con il Napoli è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni fino a diventare uno dei migliori centrali del campionato. L’addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini e Bonucci costringe la Juve a fare importanti ragionamenti sul reparto arretrato, da sempre uno dei punti di forza del club bianconero.

Ragionamenti che hanno portato i giocatori di Ajax e Napoli in cima alla lista dei desideri di Paratici, che ora starebbe provando ad affondare per provare ad acquistarne almeno uno.

Tuttosport scrive oggi che su De Ligt è partita un’asta che sarà senza esclusioni di colpi in cui il favorito numero uno, il Barcellona, ha perso nelle ultime settimane il vantaggio accumulato sulle altre pretendenti. L’affare sembrava essere pronto per esser ratificato ma tutto è rallentato e alcuni bene informati spiegano che il motivo derivi dall’intervento dell’agente Mino Raiola, che sa bene come altri club potrebbero inserirsi e promettere un ingaggio molto alto al suo assistito.

Calciomercato Juventus: i sogni sono De Ligt e Koulibaly.

Il gioco al rialzo del procuratore non è piaciuto ai catalani ma ha aperto la strada a tutti gli altri. Il Paris Saint Germain per esempio si sta facendo sotto cercando di far breccia nel cuore dei capitano dell’Ajax con un’offerta da sette milioni di ingaggio all’anno. E la Juve? Per ora si muove sotto traccia, sa che il costo del cartellino è di 75 milioni ma per ora non esce allo scoperto in attesa forse che proprio Raiola faccia la prima mossa.

Calciomercato Juventus: il punto sulle trattative De Ligt e Koulibaly

Potrebbe essere più salato il conto per l’altro sogno del calciomercato della Juventus per la difesa: Kalidou Koulibaly. Il Napoli, come spiegato da De Laurentiis, nelle scorse settimane ha già rifiutato un’offerta da 100 milioni in arrivo dalla Premier League, quindi si dovrà fare di meglio per strappare il cartellino del centrale agli azzurri. E’ ovvio che il nome del centrale difensivo è di grande interesse in questo momento visto che il suo mentore Maurizio Sarri è vicinissimo alla panchina bianconera.

Questa sarà la settimana dell’annuncio e le voci sul futuro del suo pupillo inizieranno a farsi molto pressanti. Ma se Sarri può essere la carta vincente, dall’altra parte ci sarà la strenua resistenza proprio del Napoli, che difficilmente cederebbe uno dei suoi migliori giocatori alla squadra rivale per lo Scudetto dell’anno prossimo; poi c'è la concorrenza con il Manchester United molto interessato.

Insomma i sogni son desideri che vanno cullati con calma, magari aspettando il momento propizio per provare a realizzarli, anche se non è mai facile.

Così il calciomercato della Juventus aspetterà per capire se ci sarà davvero spazio per arrivare a De Ligt e Koulibaly, che rimangono obiettivi principali di una lista che per la sola difesa racchiude anche i nomi di Manolas, Marquinhos e Boateng.