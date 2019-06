I rossoneri hanno perso la qualificazione alla Champions League all'ultima giornata della stagione, vincendo contro la Spal ma finendo quinti dietro Atalanta e Inter. Sono seguiti giorni di grande incertezza, con Gennaro Gattuso e il direttore sportivo Leonardo che hanno annunciato le loro partenze all'inizio della settimana e voci secondo cui anche Paolo Maldini potrebbe lasciare il suo ruolo. Secondo La Gazzetta dello Sport nel corso della settimana ci dovrebbero essere novità importanti per il Milan, in particolare sono attese le nomine del nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo proprio per gli importanti addii di Gattuso e Leonardo.

Una decisione arriverà anche da parte di Maldini, a cui è stato proposto il ruolo di direttore tecnico, ma non è solo lo staff dirigenziale che potrebbe subire enormi cambiamenti.

Il report della Gazzetta dello Sport riporta che Donnarumma, Romagnoli e Suso sono tutti considerati parti vitali del progetto rossonero, tuttavia tutti e tre sono a rischio di essere venduti. A quanto pare, il Milan potrebbe essere costretto a vendere se entrasse in gioco un'offerta irrinunciabile per Romagnoli, in quanto ciò darebbe ai rossoneri dei fondi vitali con cui operare nel mercato.

Il Milan deve fare importanti mosse di mercato, sia per la rosa che per allenatore e dirigenti.

Suso e Donnarumma, anche loro, potrebbero rappresentare un'incredibile occasione per sistemare i bilanci in casa Milan, visto che si realizzerebbero delle corpose plusvalenze qualora dovessero essere ceduti.

Calciomercato Milan, occhi in Turchia per rinforzare la rosa

L'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis è convinto di poter instaurare una nuova politica di Calciomercato per il club che preveda l'acquisto di giovani giocatori con un grande potenziale: Abdulkadir Omur si adatta a tale profilo.

Il 19enne ha collezionato 32 presenze in tutte le competizioni nelle file del Trabzonspor in questa stagione, segnando cinque gol e mettendo a segno 10 assist, aiutando la sua squadra ad arrivare quarta in classifica. Secondo TuttoMercatoWeb, il Milan ha seguito per un po' di tempo la nazionale turca e ora sta aspettando l'estate per tentare l'assalto. Il Trabzonspor sta cercando di ottenere una somma cospicua per il trasferimento, si parla infatti di almeno 15 milioni di euro per il loro prezioso giocatore, una cifra che il Milan sta cercando di abbassare.

Omur, che è stato anche accostato al Liverpool, potrebbe essere visto come un sostituto ideale per Hakan Calhanoglu in virtù della sua capacità di giocare come centrocampista offensivo o in un tridente offensivo. A tal proposito, intervistato da Tuttomercatoweb, George Gardi, importante agente sportivo, ha parlato così di Abdulkadir Omur: "Sarebbe bello vederlo al Milan. Omur è gioia".