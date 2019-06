La Juventus sta lavorando con grande assiduità per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'allenatore più vicino al club bianconero sarebbe Maurizio Sarri. Con lui il club bianconero potrebbe giocare con un 4-3-3 molto offensivo e il primo acquisto di Fabio Paratici potrebbe essere un difensore di altissimo livello. La Juventus, infatti, dovrà sostituire Andrea Barzagli (che si è ritirato dal calcio giocato) e Martin Caceres che rientrerà alla Lazio dopo il prestito di sei mesi.

Il primo nome nella lista di Fabio Paratici per rinforzare il reparto arretrato è De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. Il giocatore olandese ha davvero impressionato nella stagione appena passata firmando il gol decisivo della qualificazione alle semifinali di Champions League proprio contro la Juventus. De Ligt ha solo diciannove anni, ma ha già dimostrato di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Dopo la finale di Nations League contro il Portogallo, De Ligt ha rivelato che Cristiano Ronaldo gli avrebbe chiesto di venire alla Juventus.

Juventus, possibile colpo De Ligt

Il prezzo del cartellino del giocatore, comunque, non è inferiore ai settanta milioni di euro; l'Ajax, infatti, per lui non ha alcuna intenzione di fare sconti. La Juventus ha il vantaggio di essere in ottimi rapporti con l'agente di De Ligt, Mino Raiola, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Barcellona e del Paris Saint Germain, squadre disposte a mettere sul piatto una cifra super per garantirsi le prestazioni del difensore olandese. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus: potrebbero arrivare anche Pogba e Marcelo

Non solo De Ligt; la Juventus sta lavorando anche per l'acquisto di un centrocampista di alto livello e il primo obiettivo è Paul Pogba del Manchester United. Il valore del giocatore è di almeno cento milioni di euro, ma il prezzo potrebbe essere abbassato dal club britannico dal momento che Pogba gradirebbe non poco il ritorno a Torino. L'alternativa al fortissimo centrocampista francese è Milinkovic-Savic della Lazio, autore di una stagione in chiaroscuro.

Il prezzo del centrocampista serbo, infatti, ora si aggira tra i sessanta e i settanta milioni di euro. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Attenzione anche a Marcelo; il difensore del Real Madrid è molto amico di Cristiano Ronaldo e vorrebbe raggiungerlo a Torino. L'esterno brasiliano potrebbe lasciare Madrid a basso costo nel caso in cui arrivasse dal Lione Ferland Mendy, giocatore che sarebbe molto apprezzato dal tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane.