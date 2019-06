Quella di oggi è una giornata importante per la Juventus. Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri come allenatore per la prossima stagione. Il tecnico toscano lascia il Chelsea dopo un solo anno (nel quale ha conquistato un terzo posto in campionato e un'Europa League, battendo l'Arsenal in finale). Tra i motivi della decisione di Sarri la volontà di tornare ad allenare in Italia e di stare più vicino alla famiglia.

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus ha deciso di passare da un gioco conservativo (quello di Massimiliano Allegri) ad uno propositivo, molto simile a quello visto nell'Ajax della scorsa stagione. La squadra olandese ha infatti eliminato la Juventus proprio puntando sul possesso palla e sulle verticalizzazioni, quelle che sono da sempre state le caratteristiche del gioco di Maurizio Sarri, sia al Napoli che al Chelsea. L'allenatore si è legato al club bianconero con un contratto di tre anni.

Intanto, continuano ad arrivare numerose notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. I media inglesi, infatti, hanno accostato Mohamed Salah al club bianconero. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, sarebbe arrivata una super offerta per Salah del Liverpool

Come scrive il noto quotidiano britannico "Mirror", la Juventus sarebbe fortemente interessata a Mohamed Salah, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Liverpool.

Pubblicità

L'egiziano, che quest'anno ha trascinato i "Reds" alla vittoria della Champions League, è considerato uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo e conosce già il campionato italiano, avendo giocato nella Fiorentina e nella Roma. Sempre secondo quanto riporta il "Mirror", la Juventus avrebbe presentato al Liverpool una super offerta per cercare di garantirsi le prestazioni del talentuoso esterno offensivo africano: quasi 170 milioni di euro, pari a 150 milioni di sterline.

La stessa offerta sarebbe stata presentata anche dal Real Madrid, alto club che sarebbe fortemente interessato all'ingaggio dell'ex giocatore della Roma. Salah, però, sarebbe intenzionato a rimanere a Liverpool, dove è diventato un vero e proprio idolo, specialmente dopo la vittoria della Champions League. I fans inglesi, dunque, lo avrebbero convinto a riporre nel cassetto il desiderio di cambiare aria, nonostante i numerosi battibecchi con Jurgen Klopp.

Pubblicità

L'addio dell'attaccante egiziano al Liverpool, dunque, potrebbe essere rimandato alla prossima estate, magari dopo avere riportato il club inglese sul trono della Premier League. Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Pogba.