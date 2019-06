Prima di muoversi in entrata, il Calciomercato della Juventus per l’attacco dovrà aspettare che qualche casella si liberi. Così, prima di sapere come Sarri, se arriverà, vorrà impostare il reparto offensivo, c’è bisogno di capire cosa succederà a chi è già nella rosa bianconera. Il punto fermo sarà Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese anche l’anno prossimo giocherà nella Vecchia Signora, nonostante i rumors di mercato abbiano nei giorni scorsi sganciato la bomba di una possibile offerta da 140 milioni di euro in arrivo dal Paris Saint Germain.

Difficile che i francesi possano mettere sul piatto una cifra del genere avendo già in rosa Mbappé e Neymar. L’altro incedibile dei Campioni d’Italia è Federico Bernardeschi, cresciuto in maniera esponenziale nella seconda parte di stagione. E’ giovane e ha numeri importanti, non partirà, a meno della classica offerta impossibile da rifiutare che non dovrebbe comunque arrivare sulla scrivania del club piemontese. Dei restanti elementi dell’attacco il più vicino alla permanenza è Moise Kean, il giovanissimo bomber sta trattando il rinnovo, l’accordo è vicino e se verrà ratificato resterà.

Calciomercato Juventus: Ronaldo e Bernardeschi restano

L’unico intoppo potrebbe essere la richiesta di un posto da titolare nel prossimo progetto tattico, una mossa che difficilmente un agente esperto come Mino Raiola farà.

Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo incedibile, Dybala in bilico

Tanti sono invece i giocatori che potrebbero essere inseriti nella lista dei cedibili del calciomercato della Juventus. Il caso più scottante è quello di Paulo Dybala, il giocatore secondo Tuttosport vorrebbe restare, ora la palla passa alla società che, più di inserirlo in uno scambio con Icardi, potrebbe decidere di cederlo per un'offerta da 100 milioni.

Una cifra enorme che sia Bayern Monaco che Manchester United ancora non hanno raggiunto, ma non è detto che una delle due non possa avvallare le richieste di Agnelli. Nemmeno il possibile arrivo di Sarri sembra invece poter salvare la carriera juventina di Douglas Costa, visto che la scorsa stagione è stata troppo deludente. Il brasiliano è pronto a partire a meno che non sia proprio il nuovo tecnico a opporsi alla cessione puntando forte su di lui per la prossima annata.

Tutto da decifrare il futuro di Juan Cuadrado, il colombiano va in scadenza nel 2020: o rinnova oppure partirà in estate per evitare il rischio di perderlo a zero tra 12 mesi. L’Inter è interessata perché Conte ha una profonda stima dell’esterno. In uscita ci sarebbe Mario Mandzukic il cui rinnovo era stato voluto da Allegri, ora la guida tecnica è cambiata e le insistenti voci su Icardi fanno pensare che per il croato non ci sarà più spazio. Su di lui ci sono il Borussia Dortmund e alcuni club cinesi pronti ad offrire un ingaggio faraonico.

Infine, Gonzalo Higuain è un pupillo di Sarri, ma ha un ingaggio molto elevato. La sensazione è che la società abbia tutta l’intenzione di cederlo e anche il suo mentore, se davvero dovesse arrivare una prima punta di spessore, non si opporrebbe alla scelta. Tirando le somme si può dunque dire che il calciomercato della Juventus in attacco è aperto a tantissime soluzioni, gli unici punti fissi per il prossimo anno sono infatti Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.