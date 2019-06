Il Calciomercato della Juventus ha la sua stella. L’acquisto di De Ligt è sempre più vicino ma il suo approdo a Torino potrebbe non fare contenti tutti. Se l’olandese, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci rappresentano le colonne della prossima difesa bianconera, in tre sono in bilico. Daniele Rugani, pupillo di Sarri, potrebbe lasciare la squadra, in salita le quotazioni di Demiral che però dovrà essere testato in ritiro, ridotte al lumicino le speranze di Romero che dovrebbe restare al Genoa un altro anno per continuare a crescere.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto però potrebbe essere ribaltato da Maurizio Sarri, se il tecnico decidesse di alzare a cinque il numero dei centrali di difesa, allora i giochi si riaprirebbero e i posti a disposizione sarebbero due oltre a quelli degli inamovibili.

Calciomercato Juventus: con De Ligt rischia Rugani

La sostanza è che un colpo del calibro di de Ligt per il calciomercato della Juventus andrà ovviamente a influire sulla rosa bianconera. L’olandese sarebbe ormai prossimo alla firma, l’accordo con il calciatore è totale, ingaggio da 12 milioni e contratto di cinque anni lo hanno convinto, si lavora a quello con l’Ajax.

Pubblicità

La Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto i 70 milioni chiesti dai lancieri per il cartellino ma prima vuole provare inserendo Kean nell’affare ad abbassare la richiesta, difficile ma forse non impossibile. Nessun ostacolo sembra più esserci ora che Barcellona e Paris Saint Germain si sono definitivamente tolti dalla faccenda. De Ligt sarà il cardine del presente e del futuro, e a lasciargli lo spazio in rosa potrebbe essere Rugani. Il 24enne di Lucca al momento sarebbe il quarto centrale difensivo, un ruolo che potrebbe anche andargli stretto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L’anno scorso ha giocato una ventina di gare nonostante gli infortuni di Barzagli e Chiellini, la prossima stagione potrebbe vederlo ancora meno protagonista e così si starebbe valutando l’addio, anche perché la Juve dovrà cercare di monetizzare dopo il colpo De Ligt. La Lazio è sulle sue tracce da tempo, ma prima si aspetta un segnale chiaro: fino a pochi giorni fa sembrava in dirittura d’arrivo il rinnovo di contratto fino al 2024, se dovesse arrivare la firma allora la permanenza sarebbe più vicina, se la trattativa dovesse saltare allora l’addio sarebbe cosa molto probabile.

La speranza di Rugani è che Sarri possa giocare un ruolo importante a suo favore. D'altronde è stato proprio il tecnico ad Empoli a lanciarlo nel calcio che conta e sicuramente prima di lasciarlo andare ci penserà molte volte.

Demiral potrebbe restare alla Juventus, Romero al Genoa

Il prossimo centrale potrebbe quindi arrivare da un’altra operazione già chiusa del calciomercato della Juventus. Paratici ha messo le mani sul 21enne turco Demiral pagato 15 milioni dal Sassuolo.

Pubblicità

In prima battuta sembrava che il prestito di un anno fosse la soluzione più probabile, magari ancora in Emilia, ora le cose sono cambiate e sono in salita le quotazioni di una sua permanenza in bianconero. L’ultima parola spetterà a Sarri che lo osserverà da vicino in ritiro e poi deciderà se sarà già pronto per restare nel gruppo dei Campioni d’Italia oppure no. E’ invece quasi definito il futuro prossimo di Romero, acquistato dal Genoa mesi fa.

Pubblicità

L’argentino dovrebbe rimanere a Genova per essere il pilastro della difesa di Andreazzoli e per continuare il suo processo di crescita senza le eccessive pressioni di una piazza come Torino. Alla Continassa lo aspettano più forte nel 2020. Rugani e Romero out, Demiral in, il futuro dovrebbe essere questo ma è possibile che cambi ancora qualcosa. I problemi fisici di Chiellini e l’età che avanza di Bonucci potrebbe anche fare decidere a Sarri di tenere in rosa cinque centrali di difesa per essere sempre coperto durante tutte e tre le competizioni Champions League, campionato e Coppa Italia. A quel punto Rugani e Demiral resterebbero entrambi a Torino. L’ipotesi verrà ovviamente vagliata durante l’estate bianconera. Il ciclone Sarri si sta iniziando ad abbattere sulla Juve e dopo la rivoluzione a centrocampo con Ramsey e Rabiot a prendere il posto di Khedira e Matuidi, ora è la difesa ad essere un cantiere. De Ligt sarà un titolare aggiunto a Chiellini e Bonucci, Demiral e Rugani si giocheranno l’altro posto a meno di un cambio di rotta a livello numerico. Sempre nelle retroguardia partirà Joao Cancelo, direzione Manchester City, e bisognerà trovare un sostituto. A sinistra Spinazzola è vicinissimo alla Roma da cui arriverà Luca Pellegrini. Poi la rivoluzione arriverà anche in attacco, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi sono gli unici due inamovibili del reparto offensivo, Douglas Costa e Paulo Dybala al momento restano, Cuadrado parte se non rinnova mentre Mandzukic è sicuro di lasciare Torino. L’estate del calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo, ogni reparto è stato o verrà toccato perché con Sarri inizia un nuovo ciclo che, come ha sottolineato lo stesso tecnico nell’intervista rilasciata giovedì, dovrà essere vincente.