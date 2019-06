Per la Juventus è ufficialmente iniziata l'era di Maurizio Sarri, e adesso per il tecnico e la società è giunto il momento di rinforzare la rosa. Le strategie di mercato sembrano essere piuttosto chiare: va migliorato il centrocampo. In tal senso, sembra proprio che la società torinese abbia mosso dei passi importanti nei confronti di Adrien Rabiot.

Il francese piace ai bianconeri, come ha confermato ieri Fabio Paratici durante la conferenza di presentazione del nuovo allenatore.

Pubblicità

Pubblicità

Del resto, pare che il giocatore del PSG sia davvero molto vicino alla Juve, e in Spagna sono certi del fatto che il centrocampista giocherà con la maglia della "Vecchia Signora" nella prossima stagione.

Il giornalista di "El Chiringuito de Jugones", Marcos Benito, ha parlato a TuttoJuve.com proprio della trattativa che dovrebbe portare a Torino Rabiot.

Benito è sicuro che Rabiot giocherà nella Juve

Adrien Rabiot è sicuramente uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il francese si svincolerà a parametro zero dal Paris Saint-Germain, e perciò è libero di scegliersi una nuova squadra. Sul 24enne transalpino ci sono diversi club ma, stando a quanto affermato da Marcos Benito a TuttoJuve.com, il giocatore a partire da quest'estate dovrebbe vestire la maglia bianconera: "Adrien Rabiot avrebbe raggiunto un accordo con la Juventus".

Il giornalista, come ha spiegato anche durante la trasmissione "El Chiringuito de Jugones", ha svelato che il francese avrebbe accettato dalla Juve un'offerta di 10 milioni che gli verranno versati nel momento in cui apporrà la firma sul contratto, ai quali si aggiungerà uno stipendio di 7 milioni netti all'anno.

Pubblicità

Benito ha poi aggiunto che Rabiot dovrebbe firmare un quinquennale con scadenza ne nel 2024. Infine ha ricordato che, siccome l'accordo in essere con il PSG scadrà il 30 giugno: "Nel mese di luglio il suo trasferimento diventerà ufficiale".

L'arrivo di Rabiot non escluderebbe un altro acquisto a centrocampo

La Juventus, dunque, sembra essere ad un passo dall'acquisto di Adrien Rabiot. Il suo arrivo, però, non chiuderebbe il mercato a centrocampo della società bianconera.

Infatti l'approdo del talento francese alla formazione di Maurizio Sarri non escluderebbe l'eventuale arrivo di uno fra Paul Pogba e Milinkovic-Savic.

Il giocatore del Manchester United è il sogno di mercato della Juve, ma c'è da far quadrare i conti. Pogba, infatti, vorrebbe mantenere intatto il suo ingaggio, e al contempo ci sarà da capire quale sarà la richiesta economica del club inglese. Il campione del mondo 2018 avrebbe dato la sua preferenza alla squadra piemontese rispetto al Real Madrid.

Pubblicità

Certo, la concorrenza degli spagnoli potrebbe rappresentare un ostacolo per Paratici che, infatti, non ha abbandonato la strada che porta a Milinkovic-Savic.

Dunque, il club bianconero porterà avanti queste idee di mercato per cercare di regalare a Sarri un centrocampo di assoluto livello, ma chiaramente la società dovrà pensare anche alle uscite, e per questo motivo Khedira e Matuidi sarebbero in partenza, così come Higuain. Il "Pipita" rientrerà alla Juventus dal Chelsea e si dovrà valutare se per lui potrà esserci una nuova chance a Torino, oppure se dovrà lasciare definitivamente la "Vecchia Signora".

Pubblicità

Qualora dovesse partire, l'ex Napoli preferirebbe andare a giocare all'estero.