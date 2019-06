Gli Europei di categoria per l’Under 21 azzurra proseguono con la sfida alla Polonia. Un’avversaria temibile, ma nettamente alla portata dell'Italia, che ha sconfitto la Spagna 3-1 nell’entusiasmante debutto al Dall’Ara di Bologna. Contro la formazione polacca, mister Di Biagio chiederà ai suoi ragazzi di chiudere definitivamente il discorso qualificazione con una vittoria. Il match si disputerà oggi, mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 21:00, presso lo stadio Dall’Ara di Bologna. Tutto esaurito: sono circa 30mila i biglietti venduti per assistere alla sfida contro le Furie Rosse.

Match in streaming su Rai Play

Dando uno sguardo ai precedenti, ovviamente limitandosi alle sfide Under 21, l’Italia non ha mai perso contro la Polonia: 3 pareggi e una vittoria degli Azzurrini negli ultimi quattro incontri ufficiali di categoria.

L’unico successo della formazione azzurra risale al 2001, quando gli italiani si imposero con il risultato di 5-2. In quella occasione le reti degli Azzurri furono firmate da Bonazzoli (doppietta), Ferrari, Maccarone e Iaquinta (per la Polonia andarono a segno Lewandowski e Gorawski).

Di seguito le possibili formazioni della sfida di questa sera:

Italia: Meret; Adjapong, Pezzella, Bastoni, Mancini; Zaniolo, Tonali, Pellegrini; Chiesa, Kean, Cutrone. CT: Di Biagio

Polonia: Grabara; Fila, Bielik, Wieteska, Gumny; Dziczek; Piotrowski, Michalak, Szymański, Żurkowski; Kownacki. CT: Michniewicz.

Partita in tv su Rai 1

Il match di oggi, mercoledì 19 giugno, in programma alle ore 21:00, potrà essere seguito in diretta tv su Rai 1. Possibile guardare la partita anche in streaming online su Rai Play, un servizio gratuito che consente di seguire le trasmissioni televisive, ovviamente quelle trasmesse dalla Rai, anche in mobilità, attraverso un computer, uno smartphone o un tablet di ultima generazione. E’ possibile usufruire del servizio anche scaricando l’apposita applicazione, disponibile per device IOS o Android.

I contenuti potranno essere visti solo se si dispone di una connessione ad internet, 3G (4G) o Wifi.