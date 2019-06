Il futuro di Manolas è tra Juventus e Napoli. Il difensore lascerà la Roma nelle prossime settimane e al momento secondo quanto riporta Sky Sport gli azzurri sarebbero in vantaggio. Il direttore sportivo Giuntoli avrebbe già in mano l’accordo con il greco e si starebbe preparando all’offensiva finale per convincere i giallorossi. De Laurentiis potrebbe così beffare i bianconeri che da tempo stanno seguendo l’evolversi della situazione.

Manolas: più Napoli che Juventus

Ancora non si conoscono i dettagli dell’offerta con cui il Napoli avrebbe convinto Manolas a trasferirsi in azzurro.

Quello che è certo è che il greco è stato inserito dalla Roma nella lista dei cedibili per fare cassa e da quel momento in poi in tanti si sono affacciati alla finestra per avere informazioni. L’ultima voce riguardava il Milan ma la mossa del club vicecampione d’Italia cambia le carte in tavola. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore ora Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, deve trovare quello con la Roma. I campani vogliono provare ad abbassare la richiesta dei capitolini che per il cartellino vogliono 36 milioni di euro, l’esatto valore della clausola rescissoria.

Per cercare di far breccia nel cuore di Pallotta, De Laurentiis starebbe provando ad inserire nell’affare il centrocampista centrale Diawara che per ora però non scalda troppo gli entusiasmi della dirigenza giallorosso. Il nome giusto per un eventuale scambio sarebbe piuttosto quello di Mertens per sostituire il partente Dzeko ma qui è il Napoli a non voler accettare la proposta. Così si continuerà a trattare e, visto che nulla è ancora deciso tra i club, resta in corsa anche la Juve.

Manolas rischia di sfumare, la Juventus ha occhi anche per altri centrali

I bianconeri, se la notizia fosse confermata, potrebbero provare a rilanciare sia con Manolas che con il suo attuale club. Stando così le cose però partirebbero parecchio indietro nella corsa visto che la volontà del giocatore è molto importante sul mercato. Paratici non resterebbe comunque del tutto spiazzato, la Juventus infatti ha anche altri obiettivi per il suo nuovo centrale difensivo.

I sogni sono De Ligt, che sembra essere vicino al Paris Saint Germain, e Koulibaly, pallino di Sarri fin dai tempi del Napoli. Altri nomi sono Boateng, pronto a lasciare il Bayern Monaco, e Stefan Savic dell’Atletico Madrid. Il Napoli che piomba su Manolas cambia così i piani della Juve che continua ad aspettare l’ok definitivo del Chelsea per Sarri. Nel frattempo altre brutte notizie per i bianconeri arrivano dalla Spagna, il Real è tornato a farsi sotto per Pogba, sogno di Paratici per il prossimo centrocampo.