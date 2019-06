La Juventus, con l'addio di Massimiliano Allegri e l'investitura di Maurizio Sarri, ha deciso di tagliare con il passato e iniziare un nuovo corso. Alcuni giocatori potrebbero, però, non fare più parte della squadra: chi per scelte tecniche, altri per seguire i loro desideri e di quest'ultima categoria farebbe parte Leonardo Bonucci.

Tentazione PSG

Il numero 19 bianconero nel 2017, dopo un furibondo litigio con il 'conte Max', ha deciso di trasferirsi al Milan, salvo poi ritornare in quella che lui ha chiamato casa, nella stagione appena conclusa.

I dirigenti della Continassa l'hanno ripreso dando in cambio Higuain in prestito e vendendo ai rossoneri Caldara. Ora a bussare alla porta di Lucci, agente del difensore, sarebbe tornato il Paris Saint German che già l'estate scorsa aveva tentato il giocatore con un'offerta allettante, ma in quell'occasione avrebbe prevalso l'idea di tornare a Torino, dove è residente la famiglia. Questa volta, di fronte ad una proposta milionaria dei parigini, potrebbe anche decidere di concludere la sua carriera Oltralpe, seguendo le orme del suo compagno di squadra Gianluigi Buffon che però adesso sembrerebbe ad un passo dal clamoroso ritorno come secondo portiere bianconero per concludere la carriera nel club che l'ha consacrato.

Le valutazioni della dirigenza

La dirigenza bianconera solitamente non trattiene i tesserati contro la loro volontà, per cui se il centrale decidesse un nuovo cambio di rotta, lo lascerebbe partire, tenuto conto che il nuovo allenatore, Sarri, nel suo sistema di gioco utilizza solo due difensori. Senza Bonucci in rosa, l'ex Napoli potrebbe contare su Chiellini e Rugani, suo pupillo, tanto che l'avrebbe voluto anche durante l'esperienza al Chelsea.

I bianconeri intanto per il restyling del pacchetto arretrato si sono assicurati Demiral del Sassuolo che si dovrebbe aggregare alla squadra già adesso e Romero del Genoa destinato a rimanere tra i liguri per un altro anno di apprendistato. Oltre ai già citati difensori, Paratici al momento starebbe trattando con l'Ajax per assicurarsi un top del settore come Matthijs de Ligt. Il ds avrebbe trovato l'accordo economico con Mino Raiola, agente del giocatore.

In base all'intesa il diciannovenne dovrebbe legarsi al club di Andrea Agnelli per un quinquennio con un ingaggio di 12 milioni di euro. I lancieri valutano il classe 1999 circa 70 milioni di euro, per cui se sul tavolo della Continassa arrivasse un'offerta congrua del PSG per Bonucci, sarebbe molto utile per finanziare l'affare in corso. Al momento non ci sarebbero prese di posizione né da parte del numero 19, né dalla società, solo nei prossimi giorni si potrà capire quale sarà la conclusione di questo capitolo.