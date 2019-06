Non solo trattative in entrata per il Crotone ma anche possibili cessioni in attesa dell'apertura ufficiale del mercato estivo. Due centrocampisti rossoblu sarebbero infatti entrati nel mirino dell'Ascoli, squadra che nel prossimo torneo sarà allenata dal tecnico Paolo Zanetti. La formazione bianconera sta provando a rifondare la squadra cercando di plasmarla ad immagine e somiglianza del nuovo allenatore. Due giocatori presenti sulla lista dei desideri del nuove tecnico porterebbero al Crotone con diretti interessati Andrea Barberis e Marco Firenze, elementi da diverse stagioni nel giro della rosa crotonese e tra i migliori elementi del torneo cadetto.

Gli sviluppi di mercato

Dopo le parentesi in Serie C con la maglia di Catanzaro, Siena e Paganese, Marco Firenze è riuscito a ritagliarsi spazio in Serie B con le esperienze tra le fila di Pro Vercelli e Venezia. Rientrato a Crotone il giovane centrocampista è stato aggregato alla rosa della squadra che ha ottenuto la salvezza nell'ultima stagione. Un torneo con alti e bassi quello vissuto In Calabria, un campionato che lo ha visto nella seconda parte poco presente causa differenti scelte del tecnico Giovanni Stroppa.

Con un contratto in scadenza a giugno 2020, Marco Firenze potrebbe ora decidere di accasarsi altrove nonostante le 29 presenze collezionate e le 4 reti portate a segno. Per Andrea Barberis la situazione risulta analoga: arrivato in Calabria a fari spenti è riuscito a conquistare da protagonista la Serie A con Ivan Juric, rimanendo in rosa nei successivi tornei e anche in questa stagione. Nei mesi scorsi la società ha deciso di premiarlo con un prolungamento di contratto di un altro anno, spostando così la scadenza dello stesso al mese di giugno 2020, evitandone do fatto lo svincolo. Per lui le offerte potrebbero giungere e l'Ascoli sembra essere formalmente interessato.

Possibile nuova avventura per Machach

Genio e sregolatezza, il calciatore francese di proprietà del Napoli Zinedine Machach è arrivato in Calabria come rinforzo di gennaio. Anche in rossoblu l'adattamento non è stato facile. Un cartellino rosso gli è costato l'esclusione dalla rosa da parte di Giovanni Stroppa prima del reintegro. A fine campionato l'ex Carpi ha fatto rientro a Napoli in attesa di una nuova collocazione. L'acquisizione del Bari da parte della famiglia De Laurentiis apre ora uno scenario nuovo, con un possibile approdo del calciatore in Puglia.

Poche dunque le chance di poterlo rivedere ancora con la maglia del Crotone e con la squadra rossoblu intenta da alcune settimane a reperire sul mercato un eventuale sostituto con caratteristiche analoghe.