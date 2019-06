Cristiano Ronaldo in questi giorni è al lavoro con il Portogallo per preparare il match di Nations League: CR7 può pensare alla sfida contro la Svizzera con un pensiero in meno. Infatti, secondo quanto afferma Bloomberg, Kathryn Mayorga avrebbe ritirato l'accusa di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. L'agenzia americana fa sapere che la donna avrebbe depositato un avviso di "voluntary dismissal", che sarebbe stato depositato il mese scorso.

Cristiano Ronaldo fin dallo scorso autunno, quando venne fuori nuovamente questa accusa, si è sempre detto molto sereno perché aveva la coscienza a posto. La Mayorga denunciò CR7 e la polizia di Las Vegas lo scorso autunno riaprì il caso di presunti abusi del calciatore nei confronti della modella.

Ritirata accusa di stupro nei confronti di CR7

Cristiano Ronaldo e il suo entourage, come detto in precedenza, hanno sempre negato le accuse di stupro rivolte da Kathryn Mayorga.

Juventus, sarebbe stata ritirata l'accusa di stupro rivolta a CR7

Inoltre, secondo l'accusa CR7 avrebbe pagato 375mila dollari. Adesso però con i nuovi sviluppi resi noti da Bloomberg il giocatore della Juventus può finalmente mettere da parte questa vicenda. Gli avvocati della modella non hanno commentato il ritiro delle accuse e, stando a quanto afferma l'agenzia americana, la polizia di Las Vegas non ha rilasciato dichiarazioni.

Stasera in campo il Portogallo

Questa sera ci sarà la prima di molte sfide che nei prossimi giorni vedranno coinvolte le nazionali di tutto il mondo.

Oggi il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo sarà in campo per sfidare la Svizzera nel match di Nations League.

Ma i giocatori juventini che saranno impegnati nelle prossime settimane saranno ancora molti a cominciare dagli italiani Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. Gli azzurri se la vedranno prima contro la Grecia e poi con la Bosnia: le due partite saranno in campo l'8 e l'11 giugno.

Oltre a loro saranno impegnati anche Miralem Pjanic e Blaise Matuidi ai quali vanno aggiunti i sudamericani che saranno impegnati in Copa America. I bianconeri che prenderanno parte a questa manifestazione saranno Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro e Juan Cuadrado. Gli altri giocatori juventini, invece, sono in vacanza anche se Aaron Ramsey dopo qualche giorno al mare, è già tornato a Torino e ieri era in compagnia del suo grande amico Wojciech Szczesny. Il portiere della Juve è reduce dall'intervento al ginocchio al quale è stato sottoposto la scorsa settimana.

Szczesny, ovviamente, sarà pronto per l'inizio della prossima stagione. Tra l'altro il lavoro estivo per i giocatori bianconeri sarà fondamentale visto che dovranno imparare i nuovi dettami tattici che saranno impartiti dal nuovo allenatore.