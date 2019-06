La Juventus da diverse settimane sarebbe in trattativa per arrivare ad Adrien Rabiot. Il francese sta per liberarsi a parametro zero dal Paris Saint-Germain e il suo futuro dovrebbe essere a Torino.

Nelle ultime ore si è parlato di una possibile proposta di rinnovo di contratto fatta dal club transalpino alla mamma agente del ragazzo classe ‘95. Questa ipotesi è stata smentita proprio oggi dalla signora Veronique che ne ha parlato a RTL France: “Non c’è la minima discussione tra me e Leonardo”.

La signora Rabiot ha poi parlato del possibile trasferimento del figlio alla Juventus e non si è voluta sbilanciare più di tanto, sottolineando che nel calcio c'è molta superstizione e che è meglio dire il meno possibile finché non è fatta.

Rabiot dovrebbe approdare alla Juve

Adrien Rabiot la prossima stagione dovrebbe giocare nella Juventus. Il francese dovrebbe essere il secondo rinforzo a centrocampo per Maurizio Sarri e anche lui come Aaron Ramsey arriverebbe a parametro zero.

Nelle ultime ore, però, si sarebbe sparsa la voce che il Paris Saint-Germain avrebbe fatto una proposta di rinnovo a Rabiot. Ma la mamma agente del ragazzo classe ‘95 a RTL France ha fatto chiarezza su questo argomento: “Leggo assolutamente qualsiasi cosa”, ha dichiarato la signora Veronique che poi ha aggiunto di aver letto che suo figlio Adrien abbia saltato un appuntamento con Leonardo o che avrebbe ricevuto un’offerta di rinnovo che sarebbe stata rifiutata: “È assolutamente falso”.

La signora Rabiot ha dunque fatto chiarezza sulle voci uscite nelle ultime ore: “Non c’è la minima discussione tra me e Leonardo”. La mamma agente del centrocampista francese ha però confermato che tra le parti ci sarebbe stata una telefonata, ma che l’ex dirigente del Milan non avrebbe fatto un’offerta: “È una persona intelligente, solo una cortesia”. Dunque il futuro di Rabiot dovrebbe essere a tinte bianconere e chissà che la firma non possa arrivare nelle prossime settimane.

Ramsey è alla Continassa

Questi sono giorni di relax per i giocatori della Juve e quasi tutti sono in vacanza. Infatti, i bianconeri si dovrebbero ritrovare alla Continassa per iniziare la preparazione il 10 luglio. Ma c’è un giocatore juventino che si trova al lavoro al JTC, si tratta di Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato da Tuttosport.com, il gallese da oggi è alla Continassa per allenarsi. Ramsey vuole riprendersi al meglio dopo l’infortunio patito quando giocava all’Arsenal e vuole bruciare le tappe per arrivare al massimo della condizione in vista della prossima stagione.

Dunque, Ramsey è già proiettato e concentrato sugli impegni che verranno e adesso attenderà il rientro dei compagni di squadra per potersi allenare anche con loro.