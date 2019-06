Week end di pausa e di riflessioni per il Calcio Monza per quanto riguarda il Calciomercato. Dopo aver concluso diverse trattative nei giorni scorsi, l'ad Adriano Galliani e il ds Filippo Antonelli si sono presi un paio di giorni di pausa per poi affondare il colpo nei prossimi giorni e completare la rosa della squadra di Brocchi.

In queste ore, intanto, si è raffreddata la pista che porta a Cristiano Del Grosso. L'esperto difensore preferirebbe concludere la sua carriera al Pescara che starebbe per offrirgli un rinnovo di contratto.

Monza, il sindaco Allevi: 'Grandi cose dalla dirigenza Berlusconi'

'La società di Silvio Berlusconi sta lavorando molto bene sia sul calciomercato, ma anche negli investimenti delle strutture (...) Stanno facendo grandissime cose. Da parte della città di Monza ora serve vicinanza', ha intanto dichiarato il sindaco di Monza, Dario Allevi, commentando i tanti lavori che sono stati portati a termine dal club brianzolo in questo periodo, intervistato nei giorni scorsi a Binario Sport.

Il Monza di Berlusconi, dove Adriano Galliani è tornato a fare l'amministratore delegato, ha intenzione di investire oltre 5 milioni di euro nel centro sportivo di Monzello e nello stadio Brianteo. 'Nella prossima stagione credo che vedremo sempre più spesso Berlusconi al Brianteo' ha concluso il primo cittadino di Monza.

Calciomercato Monza: sale Corradi, scende Del Grosso

Monza che è, in questo momento, la vera regina del calciomercato in Serie C.

La società di Silvio Berlusconi ha già acquistato il portiere Eugenio Lamanna, il jolly difensivo Mario Sampirisi, ha riportato a casa il difensore del Napoli Armando Anastasio e l'attaccante Mattia Finotto. Da un Mattia all'altro: è molto vicina alla chiusura la trattativa per riportare in Brianza il centrocampista offensivo Corradi del Piacenza. 'Non possiamo competere con le cifre offerte dal Monza' ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente degli emiliani, Stefano Gatti.

Corradi è un centrocampista polivalente che nella squadra del riconfermato Cristian Brocchi può fare sia la mezzala che il trequartista.

Prima di effettuare nuovi acquisti, il club lombardo deve sfoltire una formazione di giocatori con la valigia in mano: sono ben 12 i calciatori che non rientrano nei piani di Brocchi. Partiranno nelle prossime settimane Ceccarelli, Reginaldo, Tentardini, Otelè, Paquetà, Tomaselli, Chiricò, Palladino, Barba, Giudici, Cori, Marchese, Palesi: per molti di loro una o più società si sono mosse in questi ultimi giorni per il loro cartellino.