La Juventus è, indubbiamente, la squadra italiana destinata a fare maggiormente la voce grossa sul mercato. Il fatturato dei bianconeri, così come l'appeal a livello internazionale, favoriscono gli investimenti sui grandi nomi, così come fanno da calamita a possibili affari a parametro zero. Si inquadrano in questa direzione i possibili arrivi di De Ligt dall'Ajax (la trattativa si può chiudere per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro) e quello di Rabiot a parametro zero dal Psg.

I rumors attorno al mercato li danno sempre più vicini al sodalizio torinese, elevando ulteriormente il tasso di abbondanza e qualità a disposizione di chi dovrà gestire la rosa bianconera.

Questo naturalmente darà onori e oneri a Maurizio Sarri, un allenatore che dovrà cucire al meglio un vestito attorno ad'ossatura di squadra destinata ad essere tra le prime a livello mondiale. La prossima stagione, ancora una volta, rappresenterà il momento in cui la società bianconera sarà chiamata a confermarsi in Italia.

In molti vedono i bianconeri stra-favoriti in vista del prossimo campionato di Serie A, ma occorre precisare che più si vince e più si rischia di scontrarsi con la legge dei grandi numeri. Trionfare ancora una volta nel massimo campionato italiano equivarrebbe al nono successo consecutivo, un qualcosa che a qualsiasi livello resta difficile ipotizzare prima di essere arrivati a questo punto. A ciò si aggiunge la necessità di andare ad ottenere risultati lusinghieri in Europa, magari conquistando una Champions League che rischia di diventare un'ossessione per il sodalizio torinese.

Juventus: Ronaldo al centro del progetto

Alla Juventus della prossima stagione, com'è noto, si chiederà di mantenere la leadership in Italia ed acquisirla in Europa, ma allo stesso tempo a Sarri viene chiesto di esprimere un gioco che possa essere più soddisfacente per i tifosi, rispetto a quello pragmatico di Massimiliano Allegri. Al centro del progetto c'è naturalmente Cristiano Ronaldo che sarà il riferimento offensivo centrale senza particolari variazioni, sebbene ad un certo punto si fosse ipotizzato di schierarlo come esterno d'attacco.

Oggi la Juventus la si può immaginare con un 4-2-3-1 in cui si possono iniziare anche ad incastrare i potenziali nuovi acquisti. Davanti a Szczesny il giocatore che potrebbe far fare il salto di qualità alla difesa, anche in termini, anagrafici è De Ligt. Diverse fonti lo danno vicino ai bianconeri, andrebbe a comporre con uno tra Chiellini e Bonucci una coppia di centrali di assoluto livello. Oggi i terzini possono ancora essere considerati Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra.

Particolarmente qualitativo sarebbe il centrocampo composto da Rabiot,vicinissimo ai bianconeri, e Pjanic. C'è attesa, invece, per conoscere quelli che potrebbero essere i tre calciatori a supporto di Cristiano Ronaldo centravanti: Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa sarebbero di sicuro affidamento.