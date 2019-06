La Juventus, in queste ore, sembra essere totalmente concentrata sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri e l'agente del giocatore avrebbero trovato un accordo sulla base di 8 milioni di ingaggio più 4 di bonus. Adesso la Juve starebbe trattando con l'Ajax per trovare l'intesa sul prezzo del cartellino. Il club olandese vorrebbe circa 75 milioni, che sarebbe la cifra che era pronto a garantire il Paris Saint - Germain per arrivare a Matthijs De Ligt.

Paratici e Raiola potrebbero andare ad Amsterdam

La trattativa fra la Juventus e l'Ajax per Matthijs De Ligt starebbe andando avanti. Inoltre, non è da escludere che Fabio Paratici e Mino Raiola possano decidere di andare in missione ad Amsterdam per chiudere l'affare. Intanto il giocatore si gode le vacanze e chissà che dal rientro dalle ferie invece che dirigersi verso l'Olanda non possa approdare a Torino. Anche perché la preparazione della Juve dovrebbe riprendere il 10 luglio e magari per quel giorno Matthijs De Ligt potrebbe essere un giocatore bianconero questa almeno è la sostanza dei tifosi juventini.

I grandi campioni scelgono la Juve

Negli ultimi anni l'appeal della Juventus è cresciuto sempre di più. La Gazzetta dello Sport, ha individuato cinque punti per cui i grandi campioni scelgono di trasferirsi a Torino. Infatti, la Juve ormai ha una competitività a livello europeo al pari delle squadre più importanti. Inoltre, i bianconeri in rosa possono contare su Cristiano Ronaldo e sicuramente la possibilità di giocare con CR7 fa gola a molti giocatori, a questo va aggiunto la storia e il blasone della Vecchia Signora al quale va aggiunta la modernità della società di Andrea Agnelli. Infine, ad attrarre i grandi campioni stranieri ci sono anche le grandi possibilità economiche. Dunque tutti questi fattori sarebbero fondamentali per attrarre i giocatori come Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot.

Rabiot dovrebbe firmare con la Juve

La Juventus nel mercato in entrata non pensa solo a Matthijs De Ligt, ma è al lavoro anche per Adrien Rabiot. Il francese sarebbe molto vicino ai bianconeri e nei prossimi giorni potrebbe firmare il suo contratto con la vecchia signora. Inoltre, ieri sono arrivate le parole della mamma di Rabiot che ci ha tenuto a precisare che il Paris Saint - Germain non le ha fatto nessuna proposta di rinnovo di contratto. Dunque adesso non resta che attendere il momento in cui arriverà la firma che legherà il centrocampista francese alla Juve.

Quando verrà messo tutto nero su bianco Maurizio Sarri potrà così contare su un importante rinforzo come Adrien Rabiot, che si andrebbe ad aggiungere all'arrivo di Aaron Ramsey e perciò avrebbe a disposizione una batteria di centrocampisti di assoluto livello.