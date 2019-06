Mauro Icardi è stato sicuramente il giocatore più discusso della scorsa stagione dell'Inter. Nella prima parte il centravanti argentino era stato spesso decisivo sia in campionato che in Champions League, con ben quattro reti messe a segno in sei partite nella massima competizione europea. Da gennaio in poi il crollo, con i problemi extra campo che hanno portato il club a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno, Samir Handanovic, a metà febbraio.

Anche lo score non è stato molto rassicurante, con soli due gol messi a segno, entrambi su calcio di rigore. Senza dimenticare il penalty sbagliato all'ultima giornata contro l'Empoli che poteva costare la qualificazione in Champions League. Alla luce di tutti questi fattori, l'attaccante potrebbe essere ceduto.

Juventus su Icardi

Il futuro di Mauro Icardi sarà quasi sicuramente lontano dall'Inter la prossima stagione, nonostante sia il centravanti argentino, sia la moglie e agente, Wanda Nara, abbiano espresso la volontà di restare a Milano.

Su di lui c'è sempre la Juventus che già la scorsa estate aveva fatto un tentativo prima di virare su Cristiano Ronaldo.

I bianconeri non sembrano essersi rassegnati e in questa sessione di mercato sono pronti a tornare all'assalto. L'attaccante piace molto al nuovo tecnico, Maurizio Sarri, che lo aveva richiesto anche quando era sulla panchina del Napoli per sostituire Gonzalo Higuain. Il direttore sportivo della Juve, Paratici, è in costante contatto con la showgirl e procuratrice argentina.

Anche i due club ne stanno parlando e l'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, è stato a Torino nella giornata di mercoledì e molto probabilmente potrebbe esserci stato un primo incontro tra le parti.

La trattativa

Nonostante l'Inter abbia deciso di non puntare su Mauro Icardi per la prossima stagione, i nerazzurri hanno fatto già sapere che non svenderanno l'ex capitano. La valutazione del centravanti argentino si aggira tra i settanta e gli ottanta milioni di euro.

La Juventus, però, non sembra intenzionata ad investire una cifra così cospicua. I bianconeri potrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare. Cosa che potrebbe essere presa in considerazione da Giuseppe Marotta che, però, ha fatto già sapere a Paratici di accettare solo Paulo Dybala in tal senso. Il fantasista argentino è un pallino del dirigente nerazzurro che lo portò alla Juventus nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro.

Un affare che permetterebbe a entrambe le società di realizzare una plusvalenza importante.