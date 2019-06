Ufficializzato e presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, è tempo per la dirigenza di concentrarsi sul mercato con l'obiettivo di regalare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Tanti investimenti in entrata, però, potrebbero passare da alcune cessioni pesanti, in quanto la Juventus, con l'approvazione del bilancio d'esercizio di fine giugno, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va da Joao Cancelo a Khedira, fino Mandzukic e Higuain. Nel frattempo, però, la dirigenza bianconera continua a lavorare anche su investimenti per il futuro, e dopo Demiral (che ha già effettuato le visite mediche e che dovrebbe essere ufficializzato a breve), la Juventus avrebbe acquistato anche il giovane difensore centrale argentino del Genoa, Cristian Romero. Il giocatore dovrebbe rimanere almeno un altro anno nella società ligure ed in un'intervista alla radio Canal Show Sport, ha espresso tutta la sua emozione per il suo prossimo passaggio in bianconero.

'Ho quasi pianto alle parole di Chiellini'

Come dichiarato alla radio Canal Show Sport, Cristian Romero ha parlato dell'incontro ravvicinato con il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, che lo ha praticamente già accolto in bianconero. Il difensore argentino ha sottolineato, infatti, come il capitano della Juventus gli abbia detto che lo aspetta a Torino e lo stesso Romero si è emozionato alle parole di Chiellini, dichiarando di avere quasi pianto.

D'altronde, avere l'opportunità di trasferirsi alla Juventus è un grande passo per qualsiasi giocatore, e Romero non ha, quindi, nascosto tutta la sua emozione. Come dicevamo, a breve dovrebbe essere ufficializzato Demiral dal Sassuolo, che dovrebbe essere il quinto difensore centrale della rosa bianconera. Manca almeno un altro centrale, e le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale olandese 'De Telegraaf' sembrerebbero confermare il possibile trasferimento del centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt alla Juventus, per circa 70 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Altri arrivi potrebbero riguardare il centrocampo ed il settore avanzato: a proposito della mediana, mancherebbe solo la firma del contratto per il passaggio di Rabiot alla Juventus, che dovrebbe firmare un'intesa di cinque anni a sette milioni di euro a stagione, con ulteriori sette milioni di euro più bonus come commissione per la mamma procuratore del francese.

Resta il sogno Pogba, anche se di difficile realizzazione per la valutazione di mercato da parte del Manchester United (120 milioni di euro) e per il pesante ingaggio del mediano francese (15 milioni di euro a stagione).