Era attesa per questa mattina un'offerta ufficiale per l'acquisto del Genoa da parte di un fondo di investimenti USA. Invece, mentre scriviamo, non risulta ancora alcuna proposta per il club più antico di Italia. Ci si domanda dunque se tutti i rumors e le indiscrezioni diffuse dalla stampa nei giorni scorsi fossero veritieri.

Cessione Genoa, cala il silenzio

Se lo chiedono soprattutto i tifosi del Genoa, che aspettavano novità sulla cessione del club.

Tutto dopo le notizie circolate nei giorni scorsi sul possibile cambio ai vertici. Ma evidentemente nel giro di poche ore sembra essere cambiato qualcosa: nessuna contrattazione, nessuna offerta in arrivo per il Genoa. La trattativa tanto chiacchierata potrebbe non partire, se lo è fatto sfuggire il giornalista Pinuccio Brenzini durante la diretta odierna di TGN Calcio. Forse non è un caso che Preziosi sia tornato prepotentemente sul mercato. Se da un lato occorre rinforzare la squadra, indipendentemente da possibili trattative per la cessione del club, dall'altro chi auspica ad un cambiamento societario interpreta questi ultimi avvenimenti come segnali negativi.

Enrico Preziosi, nessun'offerta per il Genoa

Andreazzoli verso il Genoa

Preziosi è pronto a scommettere su Andreazzoli per il nuovo Genoa e una volta ufficializzato il suo arrivo potrebbe fare la spesa in Toscana, dove ci sono due elementi che interessano non poco come Krunic e Caputo. Il club rossoblu dovrà operare in ogni reparto e definire tra le altre cose anche la seconda fase del ritiro, la cui sede è ancora ignota. Intanto va segnalato il probabile ritorno di Stefano Capozucca, che in maniera informale starebbe già operando per il Genoa.

Dopo l'incontro con Preziosi a Forte dei Marmi, la società si sta preparando alla nuova stagione. Il budget mercato non si dovrebbe discostare molto dai precedenti, motivo per cui il presidente e i suoi più stretti collaboratori dovranno fare i salti mortali per far quadrare i conti e al tempo stesso consegnare i rinforzi necessari a mister Andreazzoli. Oltre a Krunic e a Caputo, i nomi più chiacchierati sono quelli di Bertolacci, del giovane ecuadoriano Campana, di Amione del Belgrano e del centravanti Róbert Bozenik dello Zilina.

Preziosi potrebbe restare in sella

Tornando al filone societario, l'advisor Assietta risulta sempre operativo nella ricerca di nuovi acquirenti, ma molti tifosi si domandano che fine abbia fatto il soggetto misterioso paventato nelle scorse settimane. In questo senso occorrerebbe un po' di chiarezza da parte dell'azionista di maggioranza, che allo stato attuale sembra destinato ad andare avanti da solo. "Ci saranno trattative serie con persone serie", aveva detto Preziosi in una delle prime interviste a salvezza acquisita.

"Ci sono momenti per iniziare e per finire, forse il mio momento è arrivato", la precisazione ai giornalisti che chiedevano lumi sul futuro societario. E a conferma di una possibile cessione le news circolate sui media locali e su quotidiani nazionali come Ansa e La Gazzetta dello Sport. Adesso il grande gelo e il silenzio improvviso sulla trattativa col fondo americano: il Genoa resta a Preziosi?