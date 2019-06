La Serie A 2019-2020 è ormai entrata già nel vivo tramite il Calciomercato. Tanti trasferimenti in vista e movimenti anche per quanto riguarda gli allenatori: molte squadre hanno deciso di confermare il loro tecnico in vista del prossimo campionato, altre hanno cambiato, altre ancora devono annunciare la loro guida. Tra queste c'è la Juventus, ma non è il solo club senza allenatore. Facciamo il punto della situazione.

Sarri resta in pole per la Juve, al Milan arriva Giampaolo

Dell'allenatore della Juventus ormai se ne parla da diverse settimane: Massimiliano Allegri non è il più il tecnico bianconero e la società pare aver individuato il nuovo trainer in Maurizio Sarri, che ha appena vinto l'Europa League con il Chelsea.

Ad ogni modo l'ufficialità tarda ad arrivare e questo non fa che alimentare il sogno dei tifosi bianconeri. Parliamo ovviamente di Pep Guardiola, che però ha ribadito di non voler lasciare il City. Ormai mancano però pochissimi giorni, poi questo nodo dovrà essere sciolto.

Non sembrano esserci più dubbi, anche se ancora manca l'ufficialità, riguardo quello che sarà il nuovo allenatore del Milan: dopo aver rescisso l'accordo con la Sampdoria pare proprio che a guidare i rossoneri sarà Marco Giampaolo.

Un tecnico molto preparato che avrà il compito di riportare il Milan a lottare per lo scudetto, oltre che per l'Europa. Si libera così la panchina della Sampdoria, che però non si sta facendo trovare impreparata. Sta infatti per approdare in blucerchiato Eusebio Di Francesco, reduce da una stagione poco fortunata alla Roma.

Parecchi nuovi allenatori in Serie A, tra i confermati Tudor

La novità più grande riguardo il mercato allenatori della Serie A 2019-2020 è l'approdo di Antonio Conte all'Inter: riuscirà a riportare i nerazzurri allo scudetto?

Staremo a vedere. Ha cambiato anche il Genoa, affidandosi ad Andreazzoli, e pure il neopromosso Verona si è affidato ad un nuovo tecnico come Juric. Altra novità importante sulle panchine di Serie A è Paulo Fonseca, nuovo allenatore di una Roma in fase di rifondazione.

Tante squadre hanno invece confermato i loro allenatori. Gasperini guiderà l'Atalanta, Mihajlovic ha rinnovato con il Bologna. Rimasti anche Corini a Brescia, Maran a Cagliari e Montella alla Fiorentina, nonostante il cambio societario.

La Lazio si affiderà ancora a Simone Inzaghi, il Lecce a Fabio Liverani e il Napoli a Carlo Ancelotti. Nessun cambio anche in casa Parma, Sassuolo e Spal, dove sono rimasti nell'ordine D'Aversa, De Zerbi e Semplici. Mazzarri guiderà ancora il Torino e Tudor ha ottenuto la conferma da parte dell'Udinese.