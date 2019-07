Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una Juventus ancora più forte. Il ds bianconero in particolare si sta concentrando sulla questione De Ligt ma non tralascia nemmeno le altre piste. Qualche giorno fa, Fabio Paratici è volato a Ibiza e durante il suo soggiorno sull'isola avrebbe incontrato Wanda Nara. La Juve avrebbe avuto questo summit con la moglie e agente di Mauro Icardi per parlare del futuro dell'attaccante. I bianconeri vorrebbero provare ad arrivare al bomber argentino ma servirebbe un po' di tempo perché la Vecchia Signora deve risolvere alcune questioni.

La Juve deve sfoltire l'attacco

La Juventus sarebbe interessata a Mauro Icardi che non rientrerebbe nei piani dell'Inter. L'argentino potrebbe essere il giusto profilo per rinforzare l'attacco di Maurizio Sarri. Ma prima di pensare al possibile acquisto di Mauro Icardi, la Juve deve sfoltire un po' il suo attacco. Infatti, i bianconeri hanno riaccolto Gonzalo Higuain rientrato dopo il mancato riscatto da parte del Chelsea. La Juve non vuole tenere il Pipita e sta cercando una soluzione giusta per il bomber argentino.

Oltre a Gonzalo Higuain i bianconeri potrebbero voler cedere anche Mario Mandzukic. Una volta liberati alcuni posti in attacco a quel punto la Juve potrebbe dare il via alla trattativa per arrivare a Mauro Icardi ma servirà un po' di pazienza e prima tutti i tasselli dovranno andare al loro posto. Di certo qualora i bianconeri riuscissero ad arrivare al bomber dell'Inter renderebbero ancora più forte il loro attacco e Maurizio Sarri potrebbe avere una grandissima possibilità di scelta e anche tatticamente avrebbe la possibilità di cambiare seconda degli avversari che si troverà di fronte.

Marcelo potrebbe chiedere la cessione

Il Real Madrid fino ad ora ha già investito parecchio sul mercato. Il club spagnolo ha messo a segno diversi colpi e uno di questi è Mendy. Per questo motivo sulla corsia di sinistra ci sarebbe abbondanza e perciò in Spagna sostengono che Marcelo potrebbe chiedere la cessione. Il brasiliano da diverse stagioni è nel mirino della Juve e chissà che questa trattativa non possa riaprirsi. Marcelo la scorsa estate sembrava essere interessato ad un possibile passaggio in bianconero soprattutto dopo il trasferimento a Torino di Cristiano Ronaldo.

Sulla sinistra la Juve, però, sembra coperta visto che ha nelle sue fila Alex Sandro e Luca Pellegrini. Sul brasiliano del Real Madrid non ci sarebbe solo l'interesse dei bianconeri visto che su di lui ci sarebbero anche l'Arsenal e il Paris Saint - Germain. Adesso resta solo da capire se davvero Marcelo vorrà lasciare la Spagna oppure se se la giocherà con Mendy per un posto da titolare.