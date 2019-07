Il calciomercato in serie A continua a rimanere l'argomento principale di discussione anche questo mercoledì 24 luglio. Ci avviamo alla fine del mese e tutte le squadre finora si sono rinforzate, chi più chi meno. La Juventus continua a rimanere in pole position visti gli arrivi di Rabiot, Ramsey e De Ligt. E il mercato dei bianconeri non sembra essere finito qui. Ma pure Inter, Napoli, Roma, Lazio e Milan non stanno a guardare. Ricapitoliamo allora gli ultimi rumors e le ultime trattative delle ultime ore.

Juventus, il sogno rimane sempre Chiesa

La Juventus continua a monitorare la situazione Chiesa. La volontà del giocatore sembrerebbe quella di voler tentare una nuova avventura, ma la Fiorentina non sembra invece intenzionata a volersi privare della sua stella, nemmeno per un'offerta importante. Ma il Calciomercato è ancora lungo e tutto può accadere. Nel frattempo la Juve si concentra sulle cessioni.

Non è più scontata quella di Higuain, che ad ogni modo continua a rimanere nel mirino della Roma. Khedira invece cambierà aria e per il centrocampista tedesco si parla di una possibile risoluzione del contratto. Sulla lista dei partenti ci sono anche Mandzukic e Matuidi. La Fiorentina cerca rinforzi in difesa: Lirola del Sassuolo e Bonifazi del Torino sono nomi caldi. E Balotelli, al momento svincolato, rimane invece obiettivo per l'attacco.

Gli altri rumors

Ufficiale l'arrivo a Cagliari del centrocampista Rog dal Napoli (e si continua a cercare l'attaccante Defrel della Roma), mentre la Lazio ha chiuso per Jony, esterno di centrocampo che arriva dal Malaga. Depositato il suo contratto. La formazione biancoceleste potrebbe cedere, in cambio di una cifra superiore ai settanta milioni di euro, la sua stella Milinkovic-Savic al Manchester United.

Nuovo volto in mediana per il Milan, è arrivata la firma di Bennacer, fresco vincitore della Coppa d'Africa con l'Algeria. Resta da decifrare il futuro dell'attaccante Andrè Silva, vicino alla cessione del Monaco. Continua la caccia ai rinforzi in casa Inter, con i nerazzurri che adesso devono muoversi se vogliono arrivare al bomber dello United Lukaku.

Calciomercato Roma: in uscita Nzonzi e Olsen

La Roma è in attesa delle mosse dell'Inter per arrivare a Edin Dzeko.

Poi, in caso di cessione del bosniaco, si muoverà per arrivare ad una nuova punta. Higuain rimane il sogno dei giallorossi, con Mariano Diaz del Real Madrid che è la prima alternativa. In uscita Nzonzi, che piace al Marsiglia e Olsen che potrebbe finire al Benfica, mentre altri obiettivi della Roma sarebbero gli esterni offensivi Suso e Deulofeu. Arriverà anche un altro difensore centrale dopo Mancini e il nome più caldo resta quello di Alderweireld.