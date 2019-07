Era solo un’amichevole estiva ma già si è intravisto quello che potrà essere il Milan del futuro. I rossoneri escono sconfitti dal loro primo appuntamento nell’International Champions Cup. Finisce 1-0 per il Bayern Monaco con la rete firmata da Goretzka, ma dal match emergono dati positivi per mister Giampaolo. Un buon Milan che crea tanto, con una squadra corta e attenta in fase difensiva e che viene punita dall’unico svarione concesso ai tedeschi.

Infortunio per Theo Hernandez: da valutare l’entità del problema alla caviglia occorso nel finale di primo tempo.

La cronaca del match

Il Bayern di Kovac si schiera con un 4-3-3 con Müller e Coman ai lati del neo arrivato Arp. Giampaolo, invece, si affida al suo 4-3-1-2. Difesa improvvisata nei rossoneri con Strinic e Gabbia al centro e Theo Hernandez e Calabria ai lati. Davanti Piatek e Castillejo con Daniel Maldini (figlio di Paolo) ad agire sulla trequarti.

Proprio il figlio d’arte sarà il primo a mettere ansia a Neuer con un tiro che finisce di poco alto sopra la traversa.

Il Bayern prova a spingere ma la difesa di Giampaolo resiste senza troppi affanni fino alla fine del primo tempo. Proprio a pochi secondi dal doppio fischio arriva la doppia mazzata per il Milan: prima Theo Hernández, il migliore dei rossoneri fino a quel momento, si fa male alla caviglia in un contrasto durante l’ennesima galoppata sulla fascia ed è costretto ad uscire (con una diagnosi ancora da accertare attraverso esami strumentali, ma che pare essere una distorsione).

Passa qualche secondo ed ecco che Goretzka sfrutta un bel filtrante e batte Donnarumma.

Il doppio colpo subito dal Milan sul finale della prima frazione condiziona la ripresa, che vede il Bayern maggiormente protagonista sul piano della costruzione con il Milan che cerca di sfruttare le ripartenze, creando anche qualche problema alla difesa tedesca con Cutrone che va ad un passo dal pari.

I rossoneri ci provano ancora nel finale, ma il Bayern riesce a tenere e dopo due minuti di recupero il match si conclude sull’1-0 per il Bayern.

Intanto sul fronte mercato arrivano cattive notizie dalla trattativa che porterebbe Andrè Silva al Monaco. L’attaccante non avrebbe, infatti, passato le visite mediche con i monegaschi che a questo punto vogliono ritrattare sul prezzo, altrimenti l’affare rischia di saltare. In arrivo, invece, ci sarebbe Correa dall’Atletico di Madrid.

Tabellino

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer (46’ Ulreich); Kimmich (46’ Mihaljevic), Pavard, Süle, Davies; Goretzka, Tolisso (46’ Thiago Alcantara), Renato Sanches (59’ Singh); Müller (80’ Stiller), Arp, Coman (59’ Alaba). All. Kovac

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Strinic, Theo Hernández (44’ Conti); Borini (91’ Brescianini), Biglia, Calhanoglu; Maldini D.

(59’ Cutrone); Castillejo (91’ Mionic); Piatek. All. Giampaolo