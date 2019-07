Continua la sontuosa campagna di rafforzamento del Calcio Monza in serie C. La società di Silvio Berlusconi ha quasi concluso i suoi acquisti. Adriano Galliani ha fatto sapere che la società dove dopo oltre 30 anni è tornato a fare il dirigente, sta puntando ad un centrocampista per completare la rosa. Il giocatore in questione è Nicola Rigoni, esperto mediano in uscita dal Chievo Verona. Ieri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore e i dirigenti della società brianzola si sono visti a Milano per portare avanti la trattativa.

Nel frattempo il club lombardo ha ufficializzato il secondo giocatore di questa campagna acquisti estiva: si tratta di Mario Sampirisi, difensore proveniente dal Crotone.

Il Monza prende il difensore Mario Sampirisi del Crotone

Mario Sampirisi è un nuovo giocatore del Monza: lo ha ufficializzato la società brianzola sui suoi canali social. Sampirisi è difensore polivalente che può giocare come terzino destro, ma anche come centrale. E' il secondo acquisto della società di Silvio Berlusconi dopo il portiere Federico Del Frate.

Nei prossimi giorni il Monza annuncerà gli arrivi, praticamente già definiti, del difensore Fabio Della Giovanna, dell'attaccante Mattia Finotto e del portiere Eugenio Lamanna. A loro si aggiungerà il centrocampista Alessandro Di Munno, di rientro dal prestito dalla Caronnese, e il terzino Armando Anastasio acquistato a titolo definitivo dal Napoli dopo una mezza stagione davvero positiva in Brianza nella passata stagione.

Continua la trattativa tra il Monza e Nicola Rigoni del Chievo Verona

Come ha annunciato ieri l'amministratore delegato Adriano Galliani, il Monza ora deve piazzare sul mercato tutti quei giocatori in esubero: in uscita ci sono i difensori Tentardini (impegnato alle Universiadi in corso a Napoli) e Origlio; i centrocampisti Palesi, Paquetà, Chiricò, Otelè, Machese e Giudici; gli attaccanti Ceccarelli, Palladino, Reginaldo e Tomaselli.

Concluse queste operazioni, il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri andrà a caccia di un centrocampista per completare la linea mediana. Ieri il Monza e Nicola Rigoni del Chievo Verona, vero obiettivo per il ruolo di centrocampista centrale, si sono incontrati a Milano per continuare la trattativa: secondo la Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo per il buon esito dell'affare.

Oltre a Rigoni, il Monza vuole completare la rosa con un attaccante (piace Bortolussi che si è svincolato dalla Lucchese) e altre possibili riserve in grado di migliorare il tasso tecnico della squadra del riconfermato Cristian Brocchi.

Il nuovo Monza si radunerà lunedì prossimo al centro sportivo di Monzello dove oggi, dopo due anni, è stato riaperto il bar alla presenza di Adriano Galliani e dei dirigenti brianzoli.