Sarà Eugenio Lamanna il nuovo portiere del Calcio Monza: con il giocatore i dirigenti lombardi hanno trovato l'accordo lunedì sera dopo alcuni giorni di trattativa serrata. L'estremo difensore - che aveva delle offerte importanti dalla serie A greca - arriva in Brianza a titolo definitivo.

Per la società di Silvio Berlusconi è il quarto acquisto di questa campagna acquisti estiva che si prospetta di altissimo livello: 'Abbiamo praticamente definito l'arrivo di altri tre giocatori, mancano soltanto le formalità' ha dichiarato ieri mattina l'ad Adriano Galliani alla consegna del 'Giovannino d'oro'.

Pubblicità

Pubblicità

Eugenio Lamanna è il nuovo portiere del Monza

Quasi una settimana di attesa, poi l'atteso sì: Eugenio Lamanna è il nuovo portiere del Calcio Monza. L'accordo è stato trovato lunedì in serata e a breve sarà dato l'annuncio. Estremo difensore di grande esperienza, ma ancora integro (compirà 30 anni ad agosto), Lamanna è il portiere che il Monza cercava: un portiere affidabile che avesse già molte partite alle spalle tra serie A e serie B. Resterà da decidere chi sarà il 12esimo di Lamanna: il 'secondo' Sommariva ha dato ampie garanzie nella passata stagione e potrebbe essere lui, ma il Monza sta ancora facendo le sue valutazioni.

Pubblicità

Galliani fa il punto sul mercato

Un portiere, due difensori e un attaccante: il Calciomercato è già iniziato con largo anticipo rispetto alle altre concorrenti. Il club di Silvio Berlusconi non vuole lasciare nulla al caso per la prossima stagione. Oltre a Lamanna, il Monza ha già acquistato Armando Anastasio (difensore del Napoli, lo scorso anno già in biancorosso per sei mesi), il jolly difensivo Mario Sampirisi (colpaccio dal Crotone) e l'attaccante Mattia Finotto della Spal (lo scorso anno al Cittadella).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

'Stiamo progettando un'ottima squadra, lavoro molte ore con il ds Antonelli per rinforzare questo Monza' le parole di Adriano Galliani dopo il conferimento del 'Giovannino d'oro' nel centro di Monza.

Come? Sul taccuino dei dirigenti ci sono i nomi di due centrocampisti offensivi: quelli di Maiorino del Livorno e quello di Schenetti del Cittadella. Poi si penserà alle cessioni (in uscita ci sono una dozzina di calciatori) e, infine, ci saranno gli arrivi di alcuni calciatori per completare la rosa: piacciono Della Giovanna (difensore del Sud Tirol), Bellusci (centrale del Palermo), Arrigoni (in uscita dal Lecce).

In chiusura di mercato si cercherà di portare a casa la quarta punta per completare il reparto offensivo che già conta gli attaccanti Brighenti, Marchi e il neoarrivato Finotto. Gli esperti Palladino e Reginaldo fanno parte del gruppo dei partenti.