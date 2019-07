Si sarebbe riaperta nelle ultime ore una pista importante per il Calciomercato della Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo “Sport” Marcelo avrebbe chiesto al Real Madrid di essere ceduto durante questa finestra di mercato. Il brasiliano è da mesi nella lista della spesa di Paratici e il colpo sembrava essere possibile, poi tutto si è fermato perché gli spagnoli avevano tolto dal mercato il loro esterno mancino. Ora però tutto sarebbe cambiato, l’arrivo di Mendy starebbe portando nuovamente il laterale lontano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus: la pista Marcelo sembra tornata nuovamente di moda

Le ultime notizie parlano quindi di una nuova possibile trattativa di calciomercato per la Juventus. Marcelo è stato seguito in passato da Paratici e potrebbe tornare ad essere uno dei tanti obiettivi nel mirino. Dalla Spagna scrivono che il giocatore starebbe pressando il Real Madrid per la cessione, e anche se per ora non arrivano risposte dal club madrileno non è detto che l’idea di un addio sia così campata per aria.

I blancos hanno appena acquistato il laterale francese Mendy, così lo spazio per il brasiliano in campo si ridurrebbe. Oltre alle presenze che andrebbero inevitabilmente a scendere il problema per il Real Madrid sarebbe rappresentato dall'ingaggio, Marcelo ha uno stipendio da 11,7 milioni di euro all'anno, troppi per una possibile riserva nello scacchiere di Zidane. La corsa al giocatore avrebbe quindi ripreso forza, ma la Juve non sarebbe di certo sola.

Il Paris Saint Germain potrebbe iniziare il pressing, poi c’è l’Arsenal che monitora la situazione, mentre in Italia qualcuno sussurra che anche il Milan, dopo gli ultimi proficui contatti con il Real potrebbe essere alla finestra. I bianconeri potrebbero sfruttare la presenza in rosa di Cristiano Ronaldo, grande amico del mancino e possibile “sponsor” nella trattativa.

Juventus: Alex Sandro o Marcelo a sinistra

Per il calciomercato della Juventus Marcelo sarebbe un altro colpo straordinario dopo quelli piazzati con Rabiot e Ramsey.

Il problema però oltre all'alto ingaggio sarebbe dove piazzarlo nella rosa di Sarri. Il proprietario della fascia mancina è infatti Alex Sandro, giocatore che ogni estate è nel mirino di tante società ma che puntualmente viene confermato. Nelle ultime settimane sono andate via via scemando le voci di un possibile addio, segnale chiaro di come la Juve abbia ancora voglia di puntare sul suo terzino sinistro. Insomma la sensazione è che al momento l’affare sia decisamente complicato a causa di una concorrenza molto alta e di un ingaggio decisamente fuori portata.

La bomba però è stata sganciata e così Marcelo potrebbe tornare ad essere un nome ricorrente nel calciomercato della Juventus.