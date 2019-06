Potrebbe essere la settimana decisiva per il mercato della Juventus. Entro i prossimi giorni i bianconeri vorrebbero chiudere i colpi de Ligt e Rabiot. Gli accordi con i calciatori già ci sarebbero, per l’olandese si sta trattando con l’Ajax ma non dovrebbero sorgere problemi. Il francese vedrà concludere il suo contratto con il PSG domenica prossima. I due 'botti' di mercato sono pronti, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, mentre Rocco Commisso, in una intervista al Corriere dello Sport, blinda Chiesa.

Il giovane attaccante sembra essere più lontano dai bianconeri, ma non è detto che alla fine non possa essere lui un altro acquisto per la prossima stagione.

Mercato Juventus: ultimi rumors su de Ligt e Rabiot

Per analizzare le trattative più calde del calciomercato della Juventus partiamo dalla difesa. L’accordo con de Ligt sarebbe definito, il giocatore guadagnerebbe 12 milioni di euro all’anno, 7,5 come parte fissa, il resto con bonus facilmente raggiungibili.

A questo punto mancherebbe solo l’accordo con l’Ajax che non si dovrebbe opporre alla cessione del proprio capitano, ma ha chiesto 70 milioni di euro per il cartellino. La cifra non viene ritenuta troppo alta dai Campioni d’Italia che però vorrebbero provare ad abbassarla inserendo una contropartita. Il preferito di Ten Hag è Moise Kean che potrebbe non rientrare nei piani di Sarri per l’attacco, o comunque potrebbe essere sacrificato per quello che secondo molti sarà il centrale della Juve per i prossimi 10 anni.

La chiusura dell’affare sembra vicinissima, l’ultimo chiaro segnale arriva da Barcellona. I blaugrana, che sembravano essere tornati alla carica, avrebbero mollato la presa, come rivela il quotidiano spagnolo Sport di oggi. De Ligt sistemerà la difesa, mentre per dare uno sprint in più al centrocampo si è scelto di puntare forte su Rabiot. Dopo Ramsey, dovrebbe essere il francese ad andare a rimpolpare la mediana di Sarri. Con il francese l’accordo è quasi concluso, per lui ingaggio da 7 milioni e concorrenza di Manchester United e Liverpool ampiamente superata.

Dopo cinque anni di corteggiamenti, Paratici ha nel giocatore un vecchio pallino, il colpo sembra essere andato a buon fine, anche se ieri si è sparsa la voce di una nuovo proposta del PSG per trattenere il giocatore. Difficile che Rabiot possa accettare, visto che da dicembre è fuori rosa e ormai ha rotto con tutto l’ambiente. L’annuncio potrebbe arrivare già entro il questo fine settimana visto che il suo contratto con i parigini scade domenica.

Commisso blinda Chiesa ma per la Juve non è ancora finita

Per due trattative che si avviano forse alla conclusione positiva, ce ne è un altro nel Calciomercato della Juventus che si complica. Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, intervistato oggi dal Corriere dello Sport, continua ad alzare il muro attorno a Federico Chiesa. “Sono convinto che resti alla Fiorentina un altro anni, vorrei farlo diventare una bandiera e costruirgli attorno una squadra che fra qualche anno possa lottare per lo Scudetto”, queste le parole del presidente viola.

La Vecchia Signora però non molla la presa, la volontà dei viola di tenersi stretto il suo gioiello non impedisce alla trattativa di continuare, visto che l’accordo con il giocatore sarebbe già stato trovato. Cinque anni di contratto a cinque milioni a stagione hanno convinto Chiesa a dire “si” al corteggiamento bianconero e potrebbe essere proprio lui a spingere per lasciare Firenze. Insomma, la sensazione è che si stia scatenando un braccio di ferro che avrà come sicura conseguenza l’innalzamento del prezzo del cartellino del giocatore già vicino agli 80 milioni prima che si insediasse la nuova proprietà viola. Sarri vorrebbe l’Under 21 per poter applicare anche a Torino il suo 4-3-3, ma se alla fine la stellina azzurra non arrivasse, potrebbe anche trovare una soluzione interna per rifornire di assist Cristiano Ronaldo, già scelto come centravanti. Il rilancio di Douglas Costa intriga e non poco il nuovo tecnico, poi c’è Cuadrado che ha caratteristiche che potrebbero essere molto utili alla causa. Il problema per il colombiano è la situazione contrattuale, l’accordo con la Juve scade tra un anno, se rinnova resta, altrimenti verrà ceduto già in estate per evitare di perderlo a zero l’anno prossimo. Al di là di quelle che saranno le scelte tattiche di Sarri, la certezza è che il calciomercato della Juventus è in fase di accelerazione con de Ligt e Rabiot molto vicini e l’obiettivo Chiesa complicato ma di certo non abbandonato.