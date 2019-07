Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dopo Adrien Rabiot, il club bianconero ha intenzione di acquistare un altro centrocampista francese di altissimo livello. Stiamo parlando di Paul Pogba, il quale vorrebbe lasciare il Manchester United, dopo una stagione a dir poco tribolata. Fino al 7 luglio il centrocampista transalpino sarà in ferie, ma il club britannico sa già che sarà veramente molto difficile riuscire a trattenerlo.

In ogni caso, su Pogba è da tempo molto forte l'interesse del Real Madrid, che vorrebbe costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione. Il club iberico, inoltre, starebbe pensando di inserire Gareth Bale come contropartita tecnica. Il giocatore gallese è molto apprezzato dal Manchester United, che sarebbe veramente tentato. Il Manchester United, comunque, valuta Paul Pogba ben centocinquanta milioni di euro, una cifra davvero molto alta anche per un club come la Juventus. La dirigenza bianconera avrebbe però una strategia ben precisa per arrivare a Pogba, che prevederebbe l'inserimento di Dybala nella trattativa.

Mercato Juventus, possibile scambio con il Manchester United per Pogba

La Juventus è fortemente interessata al Paul Pogba e per abbassare la super cifra richiesta dal Manchester United sarebbe disposta a mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita al club britannico. Ad ingolosire gli inglesi c'è Paulo Dybala, reduce da una stagione sicuramente piuttosto negativa. L'attaccante argentino, però, potrebbe rilanciarsi in Premier League, un campionato dove non ha mai giocato.

A Manchester potrebbe trovare la sua dimensione, ma dipenderà tutto da Maurizio Sarri. Se il nuovo tecnico della Juventus deciderà di puntare su di lui, l'attaccante argentino non verrà ceduto. Altre due possibili contropartite tecniche che il club bianconero potrebbe girare a quello inglese potrebbero essere Alex Sandro, da tempo accostato ai Red Devils, e Blaise Matuidi, altro giocatore assistito da Mino Raiola.

Intanto, la Juventus è vicinissima a chiudere la trattativa con l'Ajax per il cartellino di De Ligt, fortissimo difensore centrale della nazionale olandese.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano "Il Corriere della Sera", l'operazione di mercato dovrebbe chiudersi sulla base di settantacinque milioni di euro, cifra che la Juventus sarebbe disposta a pagare al club olandese. De Ligt avrebbe già da tempo l'accordo con la Juventus. Mancherebbe dunque pochissimo all'ufficialità del passaggio in bianconero del centrale.