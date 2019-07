Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato Adrien Rabiot, talentuoso centrocampista francese acquistato a parametro zero dal Paris Saint Germain. Mancherebbe pochissimo anche all'arrivo a Torino di De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. La Juventus dovrebbe versare circa settantacinque milioni nelle casse del club olandese, mentre al giocatore potrebbe andare un maxi ingaggio da dodici milioni di euro a stagione.

L'eventuale arrivo di De Ligt toglierebbe spazio a Leonardo Bonucci. Il difensore italiano, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe seguito da alcuni top club europeo. Nei giorni scorsi si è parlato dell'interessamento del Paris Saint Germain di Leonardo, mentre nelle ultime ore il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport" ha annunciato l'interesse del Manchester City per Bonucci, vero e proprio pallino di Pep Guardiola. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibili alcune cessioni eccellenti

Su Bonucci ci sarebbero anche il Bayern Monaco e il Real Madrid, ma la Juventus si aspetta delle offerte di almeno cinquanta/sessanta milioni di euro per il difensore centrale italiano. Intanto, ci sono novità anche per quanto riguarda Gonzalo Higuain. La Juventus avrebbe avuto dei contatti con la dirigenza della Roma e avrebbe dato il suo consenso alla cessione dell'attaccante argentino al club giallorosso.

Al momento, però, mancherebbe il sì dell'ex attaccante del Napoli, che starebbe seriamente pensando di rimanere a Torino per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri in panchina. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. Infine, un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Joao Cancelo, talentuoso terzino portoghese che nell'ultima stagione però è stato piuttosto discontinuo. Il club bianconero vuole almeno cinquantacinque milioni di euro per l'ex terzino dell'Inter e su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Manchester City, dato che Cancelo è un altro dei pallini di Pep Guardiola.

Un altro club che potrebbe decidere di puntare su Cancelo è il Bayern Monaco, che starebbe pensando di proporgli il posto da terzino destro titolare. Il club tedesco potrebbe mettere sul piatto una super offerta da sessanta milioni di euro per il giocatore bianconero. Non si esclude, però, la possibilità che Cancelo rimanga a Torino, considerando il fatto che Leoanrdo Spinazzola è stato appena ceduto alla Roma. Il possibile sostituto del terzino portoghese sarebbe Ricardo Pereira, consigliato da Mendes.