Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in cima alla lista del neo tecnico Fonseca.

Pubblicità

Pubblicità

Sul tavolo c’è anche il nome di Zaniolo che rimane nel mirino di Paratici, nelle ultime ore sarebbe spuntata l’idea di uno scambio con il difensore Romero a cui andrebbe aggiunto un conguaglio in denaro per far vacillare i giallorossi. Per ora il baby gioiello è blindato ma il mercato è ancora troppo lungo per chiudere definitivamente la porta.

Calciomercato Juventus: la Roma si fionda su Higuain

Il nome più importante nelle trattative di calciomercato tra Juventus e Roma resta quello di Gonzalo Higuain.

Pubblicità

I giallorossi in questa sessione estiva dovrebbero cedere Dzeko anche se la trattativa con l’Inter al momento è ferma al palo. Il bomber andrà rimpiazzato e Petrachi sta studiando la situazione del Pipita in uscita dalla Juve che ha deciso di puntare forte su Cristiano Ronaldo come centravanti. Per Gonzalo non c’è più posto anche perché lo stipendio da 7.5 milioni peserebbe troppo sulle casse dei campioni d’Italia. Per ora non sono arrivate molto offerte anche se si vocifera di un interessamento dell’Atletico Madrid.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

E così la Roma si sarebbe fiondata sul giocatore e avrebbe già in mente l’offerta da presentare ai dirigenti bianconeri: prestito biennale per strappare il cartellino del giocatore e offerta di rinnovo all’argentino con ingaggio più basso ma spalmato su più anni in modo da raggiungere la stessa cifra che gli garantisce l’accordo firmato con la Juve.

Non è una trattativa semplice, la Vecchia Signora vorrebbe monetizzare subito ma se non dovessero arrivare altre offerte prenderebbe sicuramente in considerazione l’idea di Petrachi.

Ci sarebbe poi da convincere Higuain che non sembra troppo convinto del trasferimento e poi ci sono le dichiarazioni del fratello-agente che ha detto chiaramente che nel futuro del bomber ci sarebbe l’estero e non l’Italia. Il mercato è lungo e quindi i margini di trattativa ci sono tutti.

Perin, Zaniolo e Romero altri nomi sul tavolo Juventus-Roma

Le trattative di calciomercato tra Juventus e Roma si accendono però anche su altri nomi. Il primo della lista è Mattia Perin. L’arrivo di Buffon costringe i bianconeri a trovare una nuova squadra al portiere arrivato solo un anno fa dal Genoa.

Pubblicità

I giallorossi stanno cercando un guardiano dei pali più affidabile di Olsen e nella lista ci sarebbe anche lo juventino ma in cima alle preferenze al momento c’è Pau Lopez. Insomma questo al momento sembra l’affare più difficile sull’autostrada tra Torino e la Capitale anche perché su Perin c’è il forte interessamento del Milan, in caso di cessione di Donnarumma, e della Fiorentina. Nelle ultime ore sembrano poi essersi fatte avanti le big del Portogallo Benfica e Porto, l’estremo difensore dovrà valutare con attenzione ed è probabile che sia più intrigato da un trasferimento italiano anche per essere più presente sotto gli occhi di Mancini in ottica Nazionale nell’anno che porta agli Europei.

Pubblicità

Sempre calda l’idea Zaniolo, con la Juve che ha individuato nel giovanissimo giocatore il rinforzo per presente e futuro. Piace non solo perché ha solo 20 anni, piace perché sa fare sia il centrocampista che l’ala e per Sarri sarebbe già un buon jolly da inserire nella sua formazione, magari facendolo crescere con calma alle spalle dei “big”. I giallorossi lo ritengono blindato ed è per questo che starebbero per offrirgli un nuovo contratto ma in caso di grossa offerta non è detto che non possano cedere alle lusinghe delle concorrenti. Paratici starebbe pensando di presentarsi nella Capitale con un assegno da 20 milioni a cui si andrebbe ad aggiungere il cartellino del difensore Romero appena acquistato dal Genoa. Chissà se basterà alla Roma per approvare il trasferimento. Di certo Romero non resterà in bianconero, la prossima stagione la passerà comunque lontano dalla Continassa; se non sarà la Capitale la sua prossima destinazione, è già pronto un armadietto in casa Genoa dove continuerebbe il suo processo di crescita.

Sembra proprio che stia nascendo una nuova amicizia nel mercato italiano, bianconeri e giallorossi d’altronde hanno già fatto le prove di alleanza chiudendo senza difficoltà lo scambio Spinazzola-Pellegrini. L’autostrada sembra così pronta ad accogliere parecchi viaggiatori ma le trattative sono tutte ancora in stato embrionale. Di certo gli interessi collimano sia nel caso di Perin che di Higuain e questo potrebbe aiutare mentre per Zaniolo è possibile che, nonostante il nuovo legame, si vada al braccio di ferro. L’affare de Ligt quasi concluso, le trattative con Inter e Fiorentina per Icardi e Chiesa, il sogno Pogba da provare a realizzare e non solo, il calciomercato della Juventus potrebbe regalare novità anche sui fronti Higuain, Perin e Zaniolo.