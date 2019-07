Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, potrebbe chiudere tra poche ore per De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. Il regista della trattativa tra la Juventus e il club olandese è Mino Raiola, per il quale sarebbe prevista una maxi-commissione. La Juventus, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, avrebbe trovato l'accordo con De Ligt sulla base di un ingaggio da ben dodici milioni di euro a stagione.

All'Ajax, invece, dovrebbe andare una cifra molto vicina ai settanta milioni di euro.

Il club bianconero, intanto, sarebbe tornato su Gianluigi Donnarumma. Come ha riportato il noto giornalista di "Rai Sport", Paolo Paganini, la Juventus sarebbe fortemente interessata al giovane e talentuoso portiere del Milan, soprattutto se Szczesny dovesse essere ceduto. Con Donnarumma alla Juventus, Matteo Perin potrebbe diventare il nuovo numero uno del Milan, club che lo seguirebbe da molto tempo.

L'ex portiere del Genoa, infatti, sarebbe un vero e proprio pallino del nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo. Inoltre, come scrive Eleonora Trotta sulle colonne del "Messaggero", Szczesny sarebbe finito nel mirino del Manchester United, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un'importante offerta per quello che viene considerato dagli esperti uno dei migliori portieri d'Europa (anche alla luce dell'ottima stagione disputata alla Juventus). Non mancano insomma le indiscrezioni sul mercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Donnarumma

La Juventus potrebbe decidere di dare l'assalto a Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, dopo la sentenza dell'Uefa che ha escluso il Milan dall'Europa League, potrebbe lasciare il club rossonero. Il Milan ha rifiutato l'offerta del PSG di venti milioni di euro più il cartellino di Areola, dato che per Donnarumma chiede almeno cinquanta milioni di euro. Se il polacco Szczesny dovesse essere ceduto (su di lui ci sarebbe il Manchester United), la Juventus potrebbe virare sul forte portiere ventenne, già seguito con grande attenzione nelle scorse sessioni di calciomercato.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Intanto, come riferisce il noto quotidiano torinese "La Stampa", De Ligt è rientrato dalle vacanze alle Bahamas e aspetta il via libera dell'Ajax, che potrebbe incassare ben settanta milioni di euro dalla Juventus, fortemente interessata al diciannovenne difensore centrale olandese. A lavorare alla riuscita della trattativa ci sono il vicepresidente del club bianconero Pavel Nedved e l'agente di De Ligt, Mino Raiola.