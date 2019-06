Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che quest'anno è stato protagonista di una stagione di un livello eccezionale. A vent'anni neanche compiuti, è il capitano dei lancieri ed è considerato uno dei migliori difensori del mondo.

La Juventus dovrebbe pagare ben settanta milioni di euro all'Ajax per garantirsi le sue prestazioni, mentre al giocatore dovrebbero andare circa dodici milioni di euro all'anno. L'eventuale arrivo di De Ligt a Torino toglierebbe il posto da titolare a Leonardo Bonucci. Come scrive il noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport", il Paris Saint Germain sarebbe pronto a dare l'assalto al giocatore in questa sessione di Calciomercato estivo. Il direttore sportivo del club francese, Leonardo, nei giorni scorsi ha chiamato Alessando Lucci, agente di Bonucci, esprimendogli il suo interesse per il difensore centrale bianconero.

La sensazione è che la trattativa potrebbe andare in porto, dal momento che Bonucci molto difficilmente accetterebbe di partire dalla panchina. Il club francese cerca da tempo un difensore centrale di qualità e potrebbe offrire a Bonucci un ingaggio irrinunciabile. Sarri, inoltre, avrebbe intenzione di puntare soprattutto su Daniele Rugani, suo vecchio pallino sin dai tempi dell'Empoli. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, Bonucci potrebbe essere ceduto al PSG: in arrivo Rabiot

Stando a quanto riportano le ultime notizie di mercato, Leonardo Bonucci potrebbe decidere di lasciare la Juventus una seconda volta, per approdare al Paris Saint Germain. Il difensore centrale ripeterebbe così l'esperienza di Gigi Buffon, che l'anno scorso aveva deciso di proseguire la sua carriera a Parigi. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.

Intanto, la Juventus ha raccolto l'ultimo sì di Adrien Rabiot. Come riporta "Sky Sport", il direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici ha raggiunto l'accordo definitivo con il calciatore transalpino, nonché con sua madre. La Juventus è riuscita a battere la concorrenza del Manchester United, che ha provato un ultimo disperato assalto al giocatore, che arriverà a Torino a parametro zero. Rabiot ha scelto con decisione la Juventus e sarà bianconero dal primo giorno di luglio, raggiungendo il suo connazionale ed ex compagno al PSG, Matuidi.