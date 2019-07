Gli interessi di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in questa sessione estiva di Calciomercato. I due club si stanno parlando in questi giorni per discutere della situazione relativa al centravanti argentino, Mauro Icardi. L'ex capitano, infatti, sembra destinato a lasciare Milano dopo le vicende degli ultimi mesi e i bianconeri sono in pole position, nonostante il possibile inserimento del Napoli nella trattativa. La rivalità tra bianconeri e nerazzurri resta viva ed è stata amplificata nelle ultime settimane dall'approdo a Milano di Antonio Conte, storica bandiera della Juve e colui che ha dato il via al dominio bianconero in Italia, che dura in maniera incontrastata da otto anni.

Scontro tra Inter e Juventus

Come detto gli interessi di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in questa sessione di mercato. Mauro Icardi è al centro del valzer di attaccanti, con il centravanti argentino finito nel mirino dei bianconeri ma non solo, visto che su di lui c'è anche il Napoli.

Proprio Maurito, però, potrebbe dare il via a questo valzer, che vedrebbe coinvolta anche la Roma. L'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, infatti, sta lavorando sul centravanti bosniaco, Edin Dzeko, in uscita dai giallorossi.

Con la sua cessione i capitolini avrebbero campo libero e, soprattutto, la liquidità necessaria per andare su Gonzalo Higuain. Tra Roma e Juve, dunque, sembra pronto a nascere l'asse di mercato per ostacolare i nerazzurri. Anche per questo il club di Pallotta ha alzato il tiro chiedendo venti milioni di euro per l'ex Wolfsburg, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2020.

Il fatto che il direttore sportivo della Juve, Paratici, abbia incontrato la moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, non ha fatto altro che far salire la temperatura in casa Inter.

Il presidente della società nerazzurra, Steven Zhang, e i suoi uomini di mercato non hanno alcuna intenzione di facilitare le cose ai bianconeri e proprio per questo c'è stata l'apertura ad una possibile trattativa con il Napoli.

L'inserimento del Napoli

Il Napoli sta provando ad inserirsi fortemente su Mauro Icardi. Gli azzurri vogliono il centravanti argentino a coronamento di una signora campagna acquisti che ha già visto l'arrivo di Manolas e che si prepara a vedere l'approdo anche di James Rodriguez.

Il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, tra l'altro, è pronto ad accontentare anche le richieste dell'Inter, mettendo sul piatto sessanta milioni di euro più bonus. All'ex capitano nerazzurro, inoltre, è stato proposto un ricco ingaggio da quasi dieci milioni di euro a stagione più bonus.