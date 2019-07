Il calciomercato della Juventus si arricchisce oggi di in un nome nuovo: Juan Miranda. Classe 2000, è l’ennesimo gioiellino della cantera del Barcellona, che però rischia di non trovare spazio in prima squadra. Il laterale difensivo mancino si sta mettendo in luce agli Europei Under 19 in Armenia, è lì che i bianconeri lo hanno guardato da vicino innamorandosi del suo talento. Il problema è che i blaugrana non sarebbero così convinti di lasciarlo partire e soprattutto non vorrebbero perdere la possibilità di riportarlo a casa se davvero dovesse diventare il buon giocatore che tutti si aspettano. Per ora quindi è braccio di ferro, ma il mercato è ancora molto lungo.

Calciomercato Juventus: nel mirino c’è Juan Miranda

Il Calciomercato della Juventus così guarda ancora a sinistra dopo lo scambio Spinazzola-Pellegrini con la Roma. Il quotidiano spagnolo As, sul suo sito, oggi racconta la situazione che si è venuta a creare attorno al 19enne Juan Miranda. Il media iberico scrive che la Juve avrebbe già fatto un’offerta, anche se non si conoscono ancora i dettagli economici, per provare a portarselo a casa prima che altri club si innamorino di lui.

Offerta che però potrebbe essere rimandata al mittente. I catalani non vorrebbero privarsi del loro talento, ma soprattutto nel caso in cui decidessero di cederlo lo farebbero solo in prestito e in Spagna in modo da poterlo osservare crescere con l'attenzione che merita. I club interessanti nella Liga non mancano, tra questi anche il Betis che con il Barcellona sta contrattando il trasferimento del giovane terzino sinistro Junior. Così, sempre secondo As, Miranda potrebbe essere una pedina da inserire nell’affare.

Miranda alla Juventus, c’è un motivo per sperare

Porte chiuse quindi per la trattativa di calciomercato della Juventus per Miranda? Non del tutto. A fare da ago della bilancia potrebbe essere Valverde, che non vorrebbe inserire fin dalla prossima stagione in prima squadra il gioiellino spagnolo. Per la fascia sinistra il tecnico avrebbe chiesto, oltre a Jordi Alba, un giocatore con maggiore esperienza.

Ecco perché la strada che porta a Miranda per la Juve al momento è complicata ma non impossibile. E il giocatore? Per ora nessuna indicazione dal diretto interessato: il terzino sinistro è in Armenia dove sta giocando un grande Europeo Under 19, ha in testa solo quello e ha già dichiarato di volersi concentrare solo sul campo. Vuole vincere la rassegna continentale di tutto il resto non gli importa.

Insomma Miranda non si schiera, ma il calciomercato della Juventus è pronto a muoversi anche su di lui. Il Barcellona per ora si mette di traverso, ma la fine delle trattativa è ancora lontano sia in Italia che in Spagna.