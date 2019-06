Giornata importante per la Juventus, in quanto oggi giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presenterà ufficialmente il suo tecnico Maurizio Sarri all'Allianz Stadium. Continua però il lavoro della dirigenza bianconera, che è pronta a regalare al tecnico toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Oltre a puntare su giocatori affermati, la Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani. Basti ricordare negli ultimi anni gli arrivi di Pogba dal Manchester United o quello dello scorso anno di Emre Can dal Liverpool.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale francese 'Equipé', la Juventus avrebbe definito l'acquisto di uno dei giovani più promettenti del calcio francese, pescandolo dal Lione, da sempre fucina di talenti. Dal vivaio della società di Aulas sono usciti giocatori come Benzema, Lacazette.

In arrivo il giovane Hamza Rafia

Secondo il noto giornale 'Equipè', la Juventus avrebbe definito l'acquisto del giovane centrocampista offensivo franco-tunisino Hamza Rafia dal Lione.

Quest'ultimo dovrebbe arrivare a parametro zero, in quanto ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Tale acquisto potrà essere molto utile per la seconda squadra bianconera, la Juventus Under 23: da tutti è considerato uno dei giocatori più promettenti del calcio francese e lo ha dimostrato nella 'Youth League' con il Lione, realizzando tre gol e quattro assist in otto presenze nella massima competizione europea giovanile. Manca quindi solo l'ufficialità per il trasferimento del centrocampista offensivo francese, probabilmente i bianconeri aspetteranno la naturale scadenza del contratto prima di annunciarlo. La Juventus avrebbe individuato un altro giocatore del Lione che potrebbe essere molto utile per la mediana bianconera.

Il mercato della Juventus

Se l'arrivo di Hamza Rafia è praticamente certo, continua il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca di un mediano di qualità in grado di incrementare il livello tecnico del centrocampo bianconero. Proprio nel Lione gioca uno dei giocatori che interessano alla dirigenza: parliamo di Ndombelé, francese che ha molto mercato soprattutto in Inghilterra, con il Tottenham pronto a presentare un'offerta al Lione. La Juventus sarebbe interessata al mediano, anche se avrebbe altre priorità su cui starebbe lavorando: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

La concorrenza del Real Madrid non aiuterebbe un'eventuale trattativa bianconera, ma il giocatore gradirebbe un trasferimento a Torino. Altro mediano seguito dai bianconeri è Milinkovic Savic della Lazio, che ha sicuramente un prezzo più abbordabile rispetto al centrocampista francese.