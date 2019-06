Definito l'arrivo di Maurizio Sarri, è tempo di Calciomercato per la Juventus, anche se l'attenzione mediatica è riservata questa settimana alla presentazione ufficiale all'Allianz Stadium del tecnico toscano, prevista per giovedì 20 giugno alle ore 11:00. Sicuramente non mancheranno domande sul calciomercato, perché i bianconeri hanno necessariamente bisogno di innesti per incrementare il livello qualitativo della rosa.

Alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, precisamente dalla nota testata Mirror, parlano di un possibile interessamento bianconero per due giocatori del Chelsea, protagonisti anche con la nazionale italiana di Roberto Mancini: parliamo del terzino sinistro Emerson Palmieri e del centrocampista centrale Jorginho.

La Juventus sarebbe interessata ad Emerson Palmieri e Jorginho

Secondo il noto giornale inglese 'Mirror', la Juventus avrebbe individuato nei due italo-brasiliano del Chelsea i rinforzi ideali per la rosa bianconera. Bisogna però sottolineare come la società inglese in questa stagione dovrà affrontare il blocco del mercato imposto dall'Uefa per aver violato le regole del Fair Play Finanziario e quindi, non avendo la possibilità di sostituire sia Emerson Pamieri e Jorginho, sarà difficile che possa cederli in estate.

Resta però l'interesse per il terzino italo-brasiliano, ritenuto ideale da Sarri per il suo gioco. In caso di arrivo di Emerson Palmieri, sarebbe probabile la cessione di Alex Sandro, che piace e molto al Paris Saint Germain ed al suo nuovo direttore tecnico Leonardo. Ancora più difficile, ci permettiamo di dire, il possibile arrivo di Jorginho, anche perché Sarri, secondo le indiscrezioni di alcuni giornali sportivi italiani, vorrebbe puntare su Miralem Pjanic, che fra l'altro ha lo stesso agente sportivo del tecnico toscano, Ramadani.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di due possibili obiettivi di mercato della Juventus, dobbiamo però soffermarci anche sulle cessioni che necessariamente riguarderanno i bianconeri: l'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, dovrebbe determinare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Questo potrebbe portare alla cessione di qualche pezzo pregiato, su tutti il maggior indiziato a lasciare Torino sarebbe il terzino portoghese Joao Cancelo, richiesto dal Manchester City.

Ci sarebbe distanza fra domanda e offerta, con la società inglese che avrebbe offerto 50 milioni di euro mentre la Juventus chiederebbe almeno 60 milioni. A rischio permanenza sarebbero anche Mandzukic, apprezzato dal Borussia Dortmund, Alex Sandro, Cuadrado (in scadenza di contratto nel 2020) e Khedira, che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale.