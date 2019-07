Il Calciomercato del Napoli 2019-20 è iniziato davvero col botto. E' fatta, infatti, per l'arrivo del difensore greco Kostas Manolas della Roma. Ma non sarà il solo colpo da parte del club allenato da Carlo Ancelotti, che non fa mistero di voler puntare allo scudetto, dopo il secondo posto dello scorso anno. Per riuscire a battere la corazzata Juventus però bisognerà ancora rinforzare l'organico. Ma la dirigenza partenopea sicuramente non si farà trovare impreparata.

Manolas titolare in difesa

Con Albiol che, stando ai rumors di calciomercato, tornerà in Spagna, per il Napoli era fondamentale trovare subito un giocatore di spessore che potesse far coppia con il "muro" Koulibaly. E' ufficiale l'arrivo in azzurro di Manolas della Roma. Il centrale greco ha giocato più di duecento gare in giallorosso, distinguendosi per la pulizia dei suoi interventi e anche per la generosità messa in campo. Un grande colpo per il Napoli, che ha pagato la sua clausola rescissoria di 36 milioni di euro per averlo.

Non ci sono dubbi sul fatto che Manolas sarà un titolare fisso nella formazione tipo del prossimo Napoli di Ancelotti, che, però, come detto, dovrà rinforzarsi anche in altri reparti.

Calciomercato Napoli: arriva o no James Rodriguez?

La Colombia è stata eliminata dalla Coppa America 2019 e dunque nei prossimi giorni si dovrebbe conoscere il futuro di James Rodriguez. Del suo possibile approdo al Napoli se ne parla ormai da settimane e sarebbe davvero un colpo da novanta per la società partenopea.

Trequartista o attaccante, James ha giocato nell'ultima stagione con la casacca del Bayern Monaco, ma è di proprietà del Real Madrid. Bisognerà, dunque, capire le intenzioni del club madrileno, se è disponibile o meno ad una sua cessione. Magari in prestito oneroso. Il Napoli è pronto a sferrare l'assalto decisivo nelle prossime settimane.

Gli altri obiettivi del club

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un forte interesse del Napoli per Veretout, centrocampista della Fiorentina.

Il mediano, però, è finito anche nel mirino di Milan e Roma. Un nuovo innesto potrebbe esserci anche sulla linea difensiva e questo potrebbe essere Castagne, reduce da un grande campionato con la maglia dell'Atalanta. Già preso, però, a destra anche Di Lorenzo, che arriva dall'Empoli. Per l'attacco uno dei nomi più gettonati è quello di Lozano. Ci sono dei giocatori in uscita: Diawara dovrebbe accasarsi alla Roma, mentre i due esterni Hysaj e Mario Rui probabilmente saranno ceduti all'estero.

Rog dovrebbe lasciare il club partenopeo, si cercano acquirenti anche per Verdi e per Inglese, quest'ultimo rientrato dopo il prestito al Parma della scorsa stagione.