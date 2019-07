Il mercato del’Inter balla sulle punte e potrebbe cambiare il suo obiettivo principale. Il Manchester United continua a chiedere una cifra ritenuta eccessiva per il cartellino di Romelu Lukaku e sembra proprio che i nerazzurri non abbiano più tempo da perdere. Le parole di ieri di Conte sono arrivate forti e chiare alla dirigenza, servono due centravanti e se Edin Dzeko è più vicino all’approdo in nerazzurro, il giovane Rafael Leao inizia a stuzzicare e non poco Marotta e Ausilio. L’ultima pista è quella che porta ad Edison Cavani che potrebbe risolvere due problemi: la ricerca del bomber e il caso Icardi.

Mercato Inter: 83 milioni sono troppi per Lukaku

Oggi alle 13,30 i nerazzurri sfideranno il Manchester United in amichevole, possibile che gli uomini mercato dell’Inter continuino a pressare per avere Romelu Lukaku. Per Conte è la prima scelta, il giocatore ha già detto “sì” al trasferimento a Milano e sarebbe entusiasta di lavorare proprio con il nuovo tecnico ma tutto sta andando storto nella trattativa tra i due club.

L’Inter è arrivata ad offrire una cifra vicina ai 67 milioni che per i Red Devils però non bastano; da quando è iniziata la telenovela gli inglesi non hanno mai abbassato la richiesta di 83 milioni e nulla fa pensare che applicheranno uno sconto adesso. Il problema è che Zhang, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non ha nessuna intenzione di andare oltre l’ultima cifra recapitata sul tavolo dello United.

Così inizia a filtrare un po’ di pessimismo sulla riuscita dell’affare. La volontà di Lukaku era uno degli assi nella manica di Marotta ma a Manchester non sembrano interessati al desiderio del proprio giocatore di cambiare aria e così la trattativa ad oggi sembra molto complicata.

Rafael Leao sfida tra Napoli, Juventus e Inter

Con Lukaku così lontano è il momento per il mercato dell’Inter di cercare delle alternative.

La più stuzzicante sembra essere la pista che porta al classe 1999 Rafael Leao del Lille. I dirigenti del club meneghino, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono stati stregati dal talento del ventenne e così hanno deciso di iniziare i primi incontri preliminari per provare a portarsi a casa il portoghese. I francesi chiedono per il loro gioiellino 40 milioni di euro, l’affare può quindi decollare visto che nei progetti di spesa dell’Inter c’erano oltre 60 milioni per Lukaku.

Il problema è che i nerazzurri non sono soli in questa corsa: il Napoli sta iniziando a sondare il terreno viste le difficoltà per arrivare ad Icardi, più defilata ma sempre interessata la Juventus. Nel frattempo sembra vicina alla conclusione la telenovela Dzeko, i giallorossi sembrerebbe stiano iniziando ad abbassare le pretese e il bosniaco potrebbe iniziare la sua nuova avventura appena Barella e compagni torneranno dalla tournée in Asia.

Primi contatti avviati anche con il croato Rebic che per ora rimane uno dei tanti piani B così come Rodrigo. Difficile arrivare a Duvan Zapata che potrebbe rinnovare con l'Atalanta.

Icardi-Cavani: ipotesi scambio con il Psg

Per chiudere la panoramica sul mercato dell’Inter in attacco riportiamo anche una pazza idea di cui ha dato conto il 'Corriere dello Sport'. Il quotidiano sportivo scrive oggi che il sogno Edison Cavani per i nerazzurri potrebbe essere percorribile. In che modo? Offrendo ai parigini Mauro Icardi: per ora dalla Capitale francese non arrivano segnali di grande interesse per Icardi, ma con Leonardo al timone del Calciomercato dei Campioni di Francia qualcosa potrebbe cambiare e Maurito potrebbe diventare uno degli obiettivi. D’altronde qualcosa per risolvere la situazione dell’ex capitano bisogna fare. La Juventus, forte del “sì” del giocatore continua ad allungare i tempi e quindi a bloccare le trattativa nerazzurre. Il Napoli insiste, offre la cifra giusta ma non non fa breccia nel cuore del ragazzo. La situazione potrebbe diventare difficile da gestire per i dirigenti nerazzurri intenzionati a trovare al più presto una soluzione definitiva; così l’ultima idea per il mercato dell’Inter è lo scambio Cavani-Icardi, per ora un’ipotesi, niente di più, ma le trattative estive riservano sempre tante sorprese.