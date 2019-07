Maurizio Sarri, nelle prossime settimane, potrebbe trovarsi a rivedere alcune idee che aveva già predisposto per la sua nuova Juventus. Diversi rumors raccontano, infatti, quanto i bianconeri siano interessati a portare a Torino il centravanti del Manchester United Lukaku che, ad un certo punto, sembrava avere nell'Inter l'unica pretendente italiana. L'arrivo del belga si incastrerebbe nel mosaico del club torinese in una maniera tale che potrebbe essere il presupposto per rivedere alcuni princìpi di gioco e di tattica che parevano messi ormai in piedi, sulla base del fatto che un attaccante come Higuain, con caratteristiche compatibili a quelle dell'eventuale nuovo arrivo, sembrava al di fuori del progetto.

Difesa e centrocampo immutati con Lukaku

L'arrivo di Lukaku, ovviamente, non sposterebbe gli equilibri trovati. Nell'ipotetica formazione tipo dei bianconeri, pubblicata quotidianamente dalla 'Gazzetta dello Sport', resterebbero gli effettivi già noti. Davanti a Szczesny, Sarri avrebbe la possibilità di schierare una linea a quattro con Cancelo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. Difficile non notare come manchi Bonucci, ma la squadra è destinata a giocare tante partite e avere tante scelte di qualità nel turn over farà si che ci sia spazio per tutti.

Proprio su questo punto si vorrà capire se il nuovo tecnico avrà fatto dei passi in avanti sul piano della gestione, considerato che, ad esempio, a Napoli giocava spesso e volentieri con undici titolari definiti o quasi. Occorre, però, precisare che non aveva la qualità generale che avrà alla Juventus e che aveva anche al Chelsea dove qualche passo in avanti, in questo senso, ha dimostrato di averlo fatto.

Impressiona il centrocampo dove, nella sua conformazione ideale, i bianconeri possono beneficiare di un terzetto composto da Ramsey, Pjanic e Rabiot dove capacità di inserimento, piedi buoni, geometrie e fisicità si abbinano nella maniera che ogni allenatore vorrebbe vedere.

Lukaku cambierebbe la conformazione dell'attacco

Il fatto che, ad esempio, a Napoli Maurizio Sarri avesse vissuto un grande anno con l'attacco dei tre piccoletti (Callejon, Mertens e Insigne) autorizzava a credere che, considerata l'abbondanza di attaccanti rapidi, potesse replicare alla Juventus un tridente di "esterni" con, ad esempio, tre tra Douglas Costa, Bernardeschi, Dybala e, ovviamente, Cristiano Ronaldo nella posizione di centravanti.

Dovesse, ovviamente, arrivare Lukaku è lecito credere che la coesistenza con il portoghese dipenderebbe dallo spostamento sulla sinistra del portoghese che, partendo largo, sarebbe libero da marcature strette come quelle riservate ai centravanti e, soprattutto, avrebbe la possibilità di convergere partendo dalla linea laterale e scaricare il suo destro di livello mondiale. Resta da capire se la soluzione rappresenterà, per lui, un orizzonte convincente.