La Juventus è ritornata dalla tournée asiatica, dopo le tre amichevoli (due di International Champions Cup) contro Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'esigenza principale di piazzare alcuni esuberi. Attualmente, infatti, la rosa della Juventus conta 27 giocatori, troppi anche in previsioni di ulteriori investimenti.

Sono tanti a rischio cessione: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ai centrocampisti Khedira e Matuidi e le punte Higuain, Mandzukic e Kean. Nella tournée asiatica ha brillato il nuovo acquisto proveniente dal Sassuolo, Demiral, per il quale il Milan avrebbe voluto investire, ma la somma notevole richiesta dalla Juventus ma anche la volontà della dirigenza bianconera di non cederlo ha portato il Milan a valutare altri difensori centrali.

Proprio le ottime prestazioni del turco potrebbero portare ad un'ulteriore cessione in difesa, anche perché potrebbe risultare una contropartita tecnica per arrivare ad uno dei giocatori che maggiormente interessano alla dirigenza bianconera: Daniele Rugani potrebbe essere inserito nella trattativa che porterebbe Federico Chiesa alla Juventus.

Juventus, si parla di Rugani come possibile contropartita per arrivare a Chiesa

Secondo il noto portale Tuttojuve.com, la Juventus potrebbe inserire il difensore centrale Daniele Rugani per arrivare a Federico Chiesa, per il quale a breve si dovrebbero avere notizie per una sua partenza o eventuale permanenza alla Fiorentina.

La società di Commisso insiste per l'incedibilità, ma trattenere un giocatore scontento non è di certo il massimo e rischierebbe di svalutarsi in questa stagione. L'inserimento di Rugani potrebbe quindi diminuire e di molto l'offerta cash bianconera, considerando che la Fiorentina valuta almeno 70 milioni di euro il nazionale italiano. Come ha dichiarato di recente l'agente sportivo Morabito, le probabilità che Chiesa possa lasciare la Fiorentina sono in aumento ed entro quindici giorni potrebbero esserci delle novità a riguardo.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato dei possibili partenti, e sicuramente sia Khedira che Matuidi potrebbero lasciare Torino: il tedesco interessa in Turchia, al Fenerbahce, ed in Germania mentre il nazionale francese potrebbe decidere di ritornare in Francia, al Paris Saint Germain. Anche nel settore avanzato sono quasi tutti a rischio cessione, a parte Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Douglas Costa e probabilmente Dybala, anche se le ultime indiscrezioni parlano di un inserimento dell'argentino come contropartita tecnica per arrivare alla punta del Manchester United, Lukaku.