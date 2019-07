La Juventus, in questo periodo, è soprattutto concentrata sul mercato visto che Maurizio Sarri e i suoi ragazzi sono ancora in vacanza.

La dirigenza bianconera sta cercando soprattutto di migliorare la rosa del tecnico toscano ma sta anche cercando di cedere qualche giocatore. In particolare Fabio Paratici starebbe pensando di sgravare un po' il monte ingaggi. Per questo motivo il ds della Juve sta cercando di individuare un giocatore da poter cedere e che abbia uno stipendio molto elevato. Per il club Campione d'Italia sarebbe importante anche in termini di bilancio di sgravarsi di qualche ingaggio pesante.

Khedira potrebbe partire

La Juve sta valutando alcune cessioni e soprattutto Fabio Paratici vorrebbe far partire un giocatore che ha un ingaggio pesante. L'identikit ideale porterebbe a Sami Khedira. Il tedesco non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri e soprattutto ha uno stipendio molto alto. Khedira guadagna 6 milioni all'anno, perciò per la Juve sarebbe sicuramente un bel risparmio.

Oltre al tedesco non è da escludere nemmeno la partenza di Mario Mandzukic.

Il croato non rappresenterebbe il profilo ideale dell'attaccante di Maurizio Sarri per questo motivo nel corso di questa estate potrebbe anche lasciare Torino.

Oltre a loro, in uscita ci sarebbe anche Blaise Matuidi che andrebbe in scadenza di contratto nel giugno 2020. Le eventuali cessioni di Khedira, Mandzukic e del centrocampista francese consentirebbero alla Juve di ringiovanire la rosa.

La Roma vorrebbe Higuain

In queste settimane, la Juventus si dovrà occupare anche di risolvere la situazione legata a Gonzalo Higuain.

Il Pipita difficilmente resterà a Torino e perciò Fabio Paratici sta cercando la soluzione giusta per il bomber argentino. Higuain ha comunque molti estimatori e in particolare su di lui ci sarebbe la Roma. Il Pipita, però, non vorrebbe giocare in Italia in un club diverso dalla Juve, così come ha spiegato suo fratello nonché suo agente. Il club bianconero, invece, avrebbe dato il suo ok alla Roma per Higuain, perciò adesso bisognerà capire se le due società riusciranno a convincere anche il giocatore. Sembra comunque difficile che il Pipita possa restare a Torino.

In uscita c'è anche Perin

La Juventus, a breve, dovrebbe riabbracciare Gianluigi Buffon. I bianconeri ritroveranno il portiere che, dopo aver lasciato Torino un anno fa, adesso è pronto a tornare. Buffon e la Juve avrebbero trovato un accordo per un anno di contratto: l'ex capitano farà il vice di Wojciech Szczesny. Con il suo ritorno a quel punto partirebbe Mattia Perin. Il portiere ex Genoa dunque dovrebbe lasciare la Juve e il suo futuro potrebbe essere in Portogallo.

Perin sarebbe finito nel mirino del Porto e del Benfica.