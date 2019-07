La Juventus dopo aver messo a segno i colpi Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Luca Pellegrini sta proseguendo il lavoro per regalare altri importanti rinforzi a Maurizio Sarri. Al momento Fabio Paratici sembra concentrato soprattutto sulla trattativa per arrivare a Matthijs De Ligt. La Juve, secondo Sky Sport, vorrebbe chiudere entro questa settimana la trattativa con l'Ajax per l'olandese: infatti, si starebbero definendo alcuni dettagli e in particolare si starebbe parlando del prezzo del cartellino del giocatore. La Juve aspetterebbe l'ok definitivo e a quel punto Fabio Paratici salirebbe sul primo volo per Amsterdam.

La Juve continua a lavorare per De Ligt

Sono giorni molto intensi per Fabio Paratici che sta tessendo la sua tela per arrivare a Matthijs De Ligt. La Juve sarebbe disposta a dare i 75 milioni richiesti dall'Ajax per arrivare al difensore classe 99. Adesso resta da capire come sarà suddivisa questa cifra fra parte fissa e bonus. Le parti sono al lavoro e l'obiettivo sarebbe quello di arrivare alla definizione dell'affare il prima possibile. Anche perché il 10 luglio la Juve dovrebbe ritrovarsi alla Continassa per il raduno e dunque sarebbe molto positivo per Maurizio Sarri avere gran parte della rosa a disposizione. Perciò Paratici spera di ricevere l'ok definitivo dell'Ajax e a quel punto andrebbe ad Amsterdam per chiudere la trattativa per De Ligt.

Incontro Juve - Fiorentina

Nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro tra la Juventus e la Fiorentina. Le parti però non avrebbero parlato di Federico Chiesa. Infatti, l'incontro tra Fabio Paratici e il club viola sarebbe stato solo conoscitivo visto che la Fiorentina ha una nuova proprietà. Ovviamente non è da escludere che le parti possano rivedersi, e chissà magari parleranno proprio di Chiesa. La Fiorentina, però, non vorrebbe cedere il ragazzo classe 97 e il neo proprietario Commisso vorrebbe costruire la nuova squadra intorno a lui: perciò non resta che capire quale sarà la volontà dello stesso Chiesa.

Qualora fosse lo stesso ragazzo a chiedere la cessione forse la Fiorentina potrebbe aprire alla possibilità di cederlo. Al momento, queste sono solo ipotesi, ma è possibile che in estate anche su questo fronte possa accadere qualcosa e la Juve non ha del tutto abbandonato l'idea Chiesa. Per quanto riguarda, invece, la difesa bianconera potrebbe tornare di moda il nome di Darmian che piacerebbe anche all'Inter. La Juve potrebbe pensare al terzino del Manchester United qualora decidesse di mandare in prestito Luca Pellegrini. Il ragazzo classe 99 piace al Cagliari che lo ha già avuto in prestito e lo rivorrebbe, ma su di lui ci sarebbe anche il Sassuolo.

Non è però nemmeno da escludere che Luca Pellegrini possa restare alla Juve.