Le idee Enrico Preziosi sembra averle molto chiare: per un Genoa più produttivo occorrono giovani di talento su cui investire e scommettere, magari al migliore offerente nel breve-medio termine e dare linfa alle casse del club. E così si spiega il corteggiamento per Mipo Odubeko, uno degli attaccanti più promettenti dell'accademia del Manchester United.

Mipo Odubeko, una giovanissima macchina da gol irlandese

Classe 2002, di nazionalità irlandese, si è rivelato una macchina da gol inarrestabile nei campionati giovanili, dove ha messo a segno quasi quaranta reti nel torneo appena concluso.

Il Genoa si è mosso prontamente per il giocatore, non appena appreso del rifiuto del prolungamento contrattuale con i Red Devils. Il club rossoblu spera di poterlo sedurre imitando l'operazione che fece la Juventus con Paul Pogba, anche lui prelevato in Premier League dopo uno scontro con il club britannico.

In questo caso Mipo Odubeko avrebbe semplicemente spiegato di voler cambiare aria e di nutrire il desiderio di misurarsi in un campionato diverso da quello inglese.

Così il Genoa ha subito sondato il terreno, trovando alla porta anche Bayern Monaco e Feyenoord. Per La Gazzetta dello Sport il grifone resta una seria candidata al suo acquisto e in caso di fumata bianca, Mipo Odubeko potrebbe rappresentare l'ennesima plusvalenza d'oro. Discorsi comunque molto prematuri, considerando che la trattativa vera e propria non è ancora cominciata.

Marko Rog sempre più vicino

Una trattativa che invece sembra vicina alla fumata bianca è quella per Marko Rog.

In queste ultime ore giornali e siti si sono sbilanciati positivamente sull'esito della trattativa tra Genoa e Napoli, con un'intesa di massima che in realtà era stata raggiunta dalle parti nei giorni scorsi, quando gli azzurri avevano deciso di prendere tempo per trovare un sostituto da inserire in organico. Non appena i partenopei ufficializzeranno un nuovo acquisto, dunque, Marko Rog dovrebbe essere libero di accasarsi al Genoa, che intanto ha alzato l'offerta a diciassette milioni di euro più due di bonus.

Una cifra che se confermata sarebbe lievitata rispetto ai quindici milioni messi sul piatto inizialmente dal patron Preziosi.

Di certo con Marko Rog la qualità tecnica della squadra si alzerebbe notevolmente, ma soprattutto farebbe felice il tecnico Aurelio Andreazzoli, che per ora si è dovuto accontentare di un'entusiasta Francesco Cassata, in arrivo dal Sassuolo. Sul giovane centrocampista neroverde garantisce il direttore sportivo Capozucca, che tra le altre cose è atteso in ritiro a Neustift.

Per l'attacco, invece, è definitivamente tramontata l'ipotesi Hurtado, ormai nuovo centravanti del Boca Juniors. Il Genoa valuterà tutte le alternative sul proprio taccuino.