La Juventus è pronta ad ufficializzare importanti acquisti in questo mese di luglio. Annunciato Luca Pellegrini della Roma, il primo luglio dovrebbe essere il giorno di Adrien Rabiot, che dopo le visite mediche sarà ufficializzato come nuovo giocatore bianconero. A breve dovrebbero esserci novità anche su uno degli acquisti più attesi dai tifosi bianconeri, ovvero De Ligt: mancherebbe solo l'intesa fra Juventus ed Ajax, ma il centrale dovrebbe essere, insieme a Demiral dal Sassuolo, l'ulteriore rinforzo per la difesa.

Come è noto, la dirigenza bianconera è sempre attenta ai giovani, e dopo aver definito gli acquisti di Firman dal Cesena e di Joel Ribeiro dal Losanna, ha ufficializzato una nuova punta giovane per la Primavera, che ovviamente potrà essere utile anche per la Juventus Under 23. Si tratta di Leonardo Cerri, giocatore del Pescara classe 2003.

Juve, da un Cerri all'altro: arriva un giovane dal Pescara

Come scrive la nota emittente satellitare Sky Sport, la Juventus ha definito l'acquisto della giovane punta del Pescara Leonardo Cerri, classe 2003.

La caratteristica principale del giocatore è la sua fisicità, è alto infatti due metri e potrà essere molto utile sia alla Primavera che alla Juventus Under 23 del nuovo tecnico Fabio Pecchia. Un acquisto che ricorda molto quello di un altro Cerri, Alberto, che arrivò alcuni anni fa a parametro zero dopo il fallimento del Parma. La Juventus spera però che Leonardo possa diventare la punta del futuro, rispetto ad Alberto, che attualmente milita nel Cagliari.

A differenza della punta della società di Giulini, Leonardo non arriva a parametro zero, la Juventus lo ha pagato ben un milione e centomila euro, riservando al Pescara una percentuale notevole per la futura rivendita, ovvero il 50%. Il giovane Cerri inizia la sua carriera all'Unicusano Fondi, cresciuto con l'allenatore Felice Macini, per poi trasferirsi al Pescara nel 2017. L'arrivo alla Juventus è evidentemente un'importante opportunità per la punta classe 2003.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, il mese di luglio potrebbe essere molto importante per la Juventus dal punto di vista del mercato. Oltre a Ramsey, Pellegrini, Rabiot, Demiral e De Ligt, la dirigenza bianconera potrebbe regalare un altro importante acquisto al nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, e secondo alcune indiscrezioni, lo sponsor tecnico bianconero, l'Adidas, potrebbe aiutare la Juventus nell'acquisto del centrocampista francese.

D'altronde le richieste della società inglese sono notevoli: si parla di almeno 150 milioni di sterline come valutazione di mercato e soprattutto di un ingaggio pesante, circa 15 milioni di euro a stagione.