La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup, occasione per vedere i nuovi acquisti bianconeri, da Pellegrini a Rabiot fino ad arrivare al centrale difensivo Demiral, arrivato dal Sassuolo. Potrebbe poi aggiungersi anche De Ligt, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare a Torino nei prossimi giorni. Ritornando però sul difensore centrale Demiral, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Tuttosport il Milan avrebbe chiesto il giocatore alla Juventus.

Richiesta però rispedita al mittente da parte dei bianconeri, dapprima perché il nuovo tecnico Maurizio Sarri punta sul centrale difensivo turco e poi perché ci sarebbe un'intesa fra Juventus e Sassuolo che impedirebbe ai bianconeri di cedere il giocatore prima di due anni.

Juve, il Milan avrebbe chiesto Demiral

Secondo le ultime indiscrezioni del noto giornale sportivo torinese, il direttore generale del Milan Paolo Maldini avrebbe voluto investire sul nuovo difensore bianconero Demiral per affiancarlo ai vari Romagnoli, Caldara e Musacchio.

La Juventus però, sia per motivi di esigenze che per un'intesa con Sassuolo, non può cedere il nuovo arrivato dal Sassuolo. L'idea di Sarri infatti è che Demiral sia il quinto difensore centrale della Juventus, dietro ai vari Bonucci, Chiellini, Rugani e De Ligt. Il turco, acquistato dalla società emiliana in sinergia con la Juventus a gennaio per circa 7 milioni di euro, è stato poi ufficializzato settimana scorsa dalla Vecchia Signora, con i bianconeri che avrebbero esercitato una prelazione sul giocatore.

Costo del trasferimento 18 milioni di euro, prezzo importante per un giovane che però potrebbe diventare uno dei punti di forza della difesa bianconera. Rimanendo sempre sul settore difensivo, si attende a breve la probabile ufficializzazione di De Ligt.

Il mercato della Juventus

I bianconeri però dovranno necessariamente pensare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, non solo per alleggerire una rosa ricca di giocatori (con l'arrivo di De Ligt i giocatori in rosa sarebbero 27) ma anche per sistemare i conti della società.

A proposito di cessioni, sarebbe prossima la partenza di Mattia Perin, che dovrebbe trasferirsi al Benfica per circa 15 milioni di euro. Sul mercato poi ci sarebbero anche Joao Cancelo (piace a Manchester City e Bayern Monaco), Khedira (Stati Uniti, Turchia o Germania), Matuidi e le punte Higuain, Mandzukic e Kean. L'argentino potrebbe trasferirsi alla Roma, mentre la punta croata piace al Borussia Dortmund.

Infine la punta italiana potrebbe rientrare in uno scambio con l'Inter per Icardi, ma piace molto anche all'Ajax.