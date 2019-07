La Juventus ha ufficializzato importanti acquisti in questo inizio luglio: dopo Ramsey, spicca l'ufficializzazione di Pellegrini e soprattutto quelle di Rabiot e Buffon. È passato però in secondo piano l'arrivo del difensore centrale Demiral, proveniente dal Sassuolo. Il turco è stato acquistato dalla società emiliana in gennaio in sinergia con la Juventus, per sette milioni di euro. I bianconeri si sono riservati la prelazione su un suo eventuale acquisto in estate, prelazione evidentemente esercitata dalla Juventus per 16 milioni di euro. Il centrale ha dimostrato tutte le sue qualità in Serie A, bravo nell'anticipo e nei colpi di testa, ottimo senso della posizione, e vizio del gol.

Il turco dovrebbe essere il quinto centrale difensivo della Juventus per la prossima stagione. In una recente intervista rilasciata ad un'emittente televisiva turca, Canli Spor, il difensore ha espresso tutto il suo entusiasmo per il trasferimento alla società bianconera.

Demiral: 'La Juventus un sogno che si realizza'

Il difensore turco Demiral ha parlato con entusiasmo della sua avventura alla Juventus, definendo il trasferimento in bianconero 'il sogno di ogni bambino'.

Lo stesso giocatore ha confermato di essere arrivato in una grandissima squadra con la presenza di tanti giocatori importanti, e proprio per questo ci sarà molto da imparare. Un vantaggio notevole per il giocatore, che alla Juventus potrà quindi compiere l'ulteriore salto di qualità. Maurizio Sarri infatti considererebbe molto il difensore turco, ritenendolo ideale come riserva dei titolari bianconeri. Lo stesso Demiral ha confermato che la Juventus è un sogno di ogni bambino e di essere felice di averlo realizzato.

Demiral non è il solo giovane difensore acquistato dalla Juventus: in settimana ha svolto le visite mediche anche l'argentino Romero, arrivato dal Genoa ma che dovrebbe rimanere in prestito un anno alla società ligure.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato degli arrivi alla Juventus, è giusto soffermarsi anche sui possibili partenti: i possibili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain, Mandzukic e Kean.

Il portiere, con il ritorno di Buffon, lascerà Torino, con società portoghesi e la Lazio che sarebbero interessate all'ex Genoa. L'arrivo di Ramsey e Rabiot potrebbe poi portare alle partenze di Khedira (Stati Uniti o ritorno in Germania), Matuidi, mentre in avanti Higuain piace alla Roma e Mandzukic potrebbe accettare l'offerta del Borussia Dortmund. Infine la punta italiana Kean potrebbe rientrare nella trattativa che dovrebbe portare De Ligt alla Juventus.