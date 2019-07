La Juventus continua ad avere Mauro Icardi come uno dei principali obiettivi di mercato per questa sessione di Calciomercato. Già lo scorso anno aveva fatto un tentativo per il centravanti argentino prima di virare su Cristiano Ronaldo. Ad ammetterlo fu la moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Wanda Nara, che negli studi di Tiki Taka su Italia 1, aveva svelato come i nerazzurri fossero pronti a cederlo, ma fu proprio l'argentino a rifiutare l'offerta volendo restare a Milano.

Pubblicità

Pubblicità

A distanza di un anno tante cose sono cambiate. Ora Maurito non è più il capitano dopo le tante polemiche e il rapporto non idilliaco con alcuni importanti esponenti dello spogliatoio. Anche molti tifosi premono per il suo addio. I fischi ricevuti nell'ultima gara di campionato contro l'Empoli sono una chiara testimonianza.

Juventus su Icardi

La Juventus vuole accontentare il suo nuovo allenatore Maurizio Sarri e regalargli quel bomber da oltre 20 gol che risponde al nome di Mauro Icardi.

Pubblicità

Il tecnico toscano lo aveva chiesto già nell'estate del 2016, quando era sulla panchina del Napoli, per sostituire Gonzalo Higuain. Anche in quel caso l'attaccante non volle saperne di muoversi da Milano. I bianconeri però si suppone debbano prima sfoltire la rosa. Una volta definita la trattativa per Matthijs De Ligt, per cui sono sorti degli intoppi con l'Ajax che ha rifiutato la prima offerta, il club penserà alle cessioni vista la grande abbondanza nel reparto avanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Il primo sulla lista dei partenti è Gonzalo Higuain, che non rientra nei piani della società e ha un ingaggio da oltre sette milioni di euro a stagione. Occhio anche a Mario Mandzukic, che potrebbe partire dinanzi ad una buona proposta.

La richiesta della Juventus

L'Inter non punterà su Mauro Icardi il prossimo anno e questa sembra una cosa certa con il neo tecnico nerazzurro Antonio Conte, che lo ha già comunicato sia a lui, sia alla sua moglie e agente Wanda Nara.

La Juventus osserva e non è detto che sferri l'assalto già questa estate, soprattutto se non dovesse sfoltire il reparto avanzato. Il direttore sportivo Paratici è in continuo contatto con la procuratrice e, nelle ultime ore, le avrebbe fatto una richiesta inedita. Quella di restare a Milano ancora una stagione, seppur da separato in casa, in modo da poterlo acquistare poi nell'estate del 2020 a costi irrisori. Dopo un anno di inattività e con il contratto in scadenza a giugno 2021 infatti, l'Inter non avrebbe più il coltello dalla parte del manico e non potrebbe avanzare più le richieste fatte fino ad ora.

Pubblicità

I nerazzurri infatti per lasciarlo partire subito hanno chiesto 70 milioni di euro o il cartellino di Paulo Dybala.